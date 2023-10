Volkswagen: Kleinwagen am Ende? Von wegen!

Der Volkswagen up! ist das kleinste Modell aus dem Angebot des deutschen Herstellers. Er kam als Nachfolger des damaligen VW Fox auf den Markt. Und mit einem Startpreis von 9.850 Euro gehörte der Kleinstwagen zu den günstigsten Autos. Aber nun soll mehreren Medienberichten zufolge Schluss sein. Denn nach zwölf Jahren Laufzeit soll die Produktion im Werk im slowakischen Bratislava eingestellt werden.

Volkswagen: Was ist der Grund für das Ende?

Während seiner zwölf Produktionsjahre wurde das Kompaktfahrzeug immer wieder den Anforderungen seiner Marktnische angepasst. Somit erhielt das Fahrzeug im Laufe der Jahre immer mehr und mehr Sonderausstattung. Dazu gehörten Parksensoren, eine Rückfahrkamera, ein Panorama-Glasdach, Fußgänger- und Radfahrererkennungssensor.

Teilweise wurde der Volkswagen up! in der Vergangenheit bereits aus dem Verkauf genommen. Laut Informationen des Online-Magazins Autocar aufgrund der hohen Nachfrage. Er feierte aber immer wieder ein Comeback. Und bis 2025 soll das Auto auch erhältlich bleiben. Denn bis ein vollelektrischer Nachfolger auf den Markt kommt, wird es noch lange dauern. Selbst einen Volkswagen ID.2, nach Angaben des Herstellers geräumig wie ein Golf, wird nicht vor 2025 in den Handel kommen.

Doch jetzt ist das Aus für den up! gekommen? Wir haben bei Volkswagen nachgefragt und erhielten eine deutliche Antwort. Ein Sprecher des deutschen Herstellers teilte uns auf Anfrage mit, dass derzeit kein Aus des VW up! geplant sei. Sowohl die Verbrenner- als auch die Elektro-Variante wird es also auch in den kommenden Monaten zu kaufen geben.

Volkswagen: Die Motorisierungen des up!

Im Laufe seiner Produktion gab es den up! als Drei- und Fünftürer, als Verbrenner oder auch rein elektrisch. Anfangs gab es nur einen 1,0-Liter großen Dreizylinder-Benzinmotor mit insgesamt 59 PS oder 74 PS. 2016 folgte dann die Turbovariante des Motors mit 89 PS. Und vor im Jahr 2018 kam dann zum allerersten Mal der VW up! GTI auf den Markt. Er verfügte über eine Gesamtleistung von 113 PS.

Seit 2014 gibt es bereits den VW e-up!. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er über eine 18,7-kWh-Batterie. Diese ermöglichte es ihm, 165 Kilometer weit zu kommen. 2019, fünf Jahre später, bekam das Kompaktauto eine größere Batterie. Die 32,2-kWh-Batterie hatte eine Reichweite von erstaunlichen 258 Kilometern. Diese Reichweite weist auch das aktuelle Editions-Modell des e-up! aus. Kostenpunkt: mindestens knapp 30.000 Euro.