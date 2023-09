Schneller als Verbrenner: E-Auto bricht Weltrekord

Wieso beschleunigen E-Autos so viel schneller als Verbrenner? – Einfach und kurz erklärt ist der Grund dafür, dass das Drehmoment eines E-Autos sofort da ist, sobald du das Gaspedal betätigst. Zudem hat ein Elektromotor nur einen Gang und somit keine Kupplungs- oder Schaltzeiten. Folglich kann es auch für einen Sportwagen schwierig werden, ein harmlos aussehendes E-Auto zu überholen.

„Mythen“-Rennwagen: E-Auto von 0 auf 100 in unter einer Sekunde?

In Zürich an der Universität ETH trifft sich der akademische Motorsportverein Zürich (AMZ). Dort hat eine Gruppe von Studierenden einen Weltrekord aufgestellt. Mit einem E-Auto konnten sie in unter einer Sekunde von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Genauer gesagt, erreichte das E-Auto in einer atemberaubenden Zeit von 0,965 Sekunden die 100 km/h. Bislang lag der Rekord bei 1,461 Sekunden. Dieser wurde seinerzeit in Stuttgart gebrochen. Ein Mitglied der Gruppe, Dario Messerli, betonte: „Es war unser Ziel, dass wir die bisherige Zeit nicht nur ein bisschen unterbieten, sondern es richtig schaffen“.

Der kleine Flitzer namens „Mythen-Renner“ hat eine Gesamtleistung von 240 Kilowatt (kW), die er aus vier Radnabenmotoren bezieht. Dazu kommt ein Leergewicht von 137 Kilogramm. Und selbst zum Zeitpunkt der Fahrt wog es dank einer leichten Fahrerin insgesamt ebenfalls nur 180 Kilogramm. Angesichts des Leergewichts offensichtlich ist: Das Auto bietet keinen Schnickschnack, wie andere Sportwagen. Es hat noch nicht einmal einen Spoiler am Heck. Doch bei so viel Leistung muss ein enormer Anpressdruck ausgeübt werden. Diesen erzeugte das Team mithilfe eines Gebläse, denn dieses presste das Auto an den Boden.

E-Auto: Eintrag im Guinessbuch der Rekorde

„Die Arbeit am Projekt parallel zum Studium war sehr intensiv. Trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht, mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder neue Lösungen zu finden und das im Studium theoretisch Gelernte in die Praxis umzusetzen. Und natürlich ist es eine absolut einmalige Erfahrung, an einem Weltrekord beteiligt zu sein“, so Yann Bernhad, ein weiteres Mitglied des Teams. Die Fahrt wurde sogar im Guinnessbuch der Rekorde festgehalten.