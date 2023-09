Solarstrom für E-Autos: So viel Förderung ist möglich Lisa-Marie Karzick 3 Minuten

Das E-Auto mit Strom aus der eigenen PV-Anlage aufzuladen, ist um einiges günstiger als Strom aus dem Netz zu beziehen. Zeitgleich ist es teuer, zugleich in eine neue PV-Anlage, einen Speicher, sowie eine Ladestation zu investieren. An genau diesem Punkt setzen neue Fördergelder an.