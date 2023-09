E-Auto für unter 30.000 Euro: Neuer US-Hersteller kommt nach Deutschland

Ein Supersportwagen, ein Pick-Up und ein kostengünstiger Stadtwagen sind im Programm von Fisker. Wann welches Modell zu welchen Preisen auf den deutschen Markt kommt, hat der US-Hersteller jetzt bekannt gegeben.

Fisker zeigt Rōnin, Alaska und PEAR

Drei Modelle bringt Fisker auf den deutschen Markt. Der US-Autobauer setzt dabei zunächst auf den Supersportler Rōnin für 425.500 Euro, der in der zweiten Hälfte 2025 nach Deutschland kommt. Der Luxuspreis kommt deshalb zustande, da der Autobauer von dem E-Sportwagen nur eine kleine Auflage von 999 Stück fertigt. Dafür bekommst du einen schnittigen Sportwagen mit angegebenen 1.000 km Reichweite und bist in 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Ganze wird durch eine Drei-Motoren-Konfiguration erreicht, die zusammen mindestens 1.000 PS leisten werden. Der 5-Sitzer ist als GT für die lange und sportliche Tour ausgelegt.

Neben dem Luxus-Mobil zeigt Fisker auf der IAA 2023 auch den Pick-Up Alaska. Er wird in zwei Batterie-Versionen zu uns kommen und entweder 75 oder 113 kWh bereithalten. Damit sei laut Hersteller eine Reichweite von 370 bis knapp 550 km drin.

Von 0 auf 100 km/h kommst du in der einfacheren Ausstattung in 4,3 und in der höheren Variante in 3,9 Sekunden. Der Alaska wird 2025 auf den deutschen Markt kommen und zu Preisen ab 49.900 Euro zu haben sein.

Fisker Alaska

E-Auto unter 30.000 Euro

Der Pear (Personal Electric Automotive Revolution) ist vor allem darauf ausgelegt, einen bezahlbaren Preis zu generieren. Und mit 32.900 Euro ist es Fisker anscheinend auch gelungen. Nimmt man die 3.000 Euro Förderung nach dazu, landet man bei unter 30.000 Euro für den Pear.

Dafür bekommst du ein erwachsenes E-Auto mit vier verschiedenen Ausstattungsvarianten und zwei Antriebsversionen. Die kleinere wird 320 km Reichweite generieren, die große Variante dagegen satte 560 km. Der PEAR soll in unter 7 Sekunden von 0 auf 100 sprinten.

Fisker PEAR

Statt Bäume auszureißen, liegen beim Fisker Pear die Stärken wo anders. Mit klugen Ladelösungen kannst du auch bei engen Parkplätzen die Einkäufe komfortabel einräumen und wenn nötig, gibt es insgesamt sogar sechs Sitzplätze statt wie üblich fünf.

Der Pear kommt Mitte 2025 auf den deutschen Markt und befindet sich noch in der Entwicklung. Somit können sich noch einige Daten des E-Autos ändern. Auf der IAA 2023 werden wir ihn uns aber schon einmal genauer ansehen und unsere ersten Eindrücke zusammenfassen.