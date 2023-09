1-Liter-Auto von Mercedes: So böse sieht der neue Stromer aus

Die Internationale Automobilausstellung in München (IAA) öffnet morgen ihre Tore. Doch schon jetzt gibt es die ersten neuen Modelle zu sehen. So hat Mercedes-Benz bereits heute das Concept CLA Class vorgestellt, das sich dem Kernthema der Elektromobilität annimmt: dem Verbrauch. Denn wer weniger verbraucht, fährt bekanntlich länger und hier will Mercedes nicht nur bei der Reichweite punkten.

Neuer Antriebsstrang im Mercedes-Benz Concept CLA Class

Im neuen und seriennahen Konzeptauto Concept CLA Class hat Mercedes nach eigenen Angaben den Antrieb komplett neu entwickelt und ist nicht gerade zurückhaltend bei den technischen Daten. Denn mit 12 kWh auf 100 km will man sparsamer unterwegs sein, als alle Konkurrenten. Dazu gibt es im 800-Volt-System eine Ladedauer von 15 Minuten für 400 km.

Den Verbrauch drückt man dabei unter anderem mit dem neuen Drivetrain, der eine Energieeffizienz von der Batterie bis zu den Rädern von 93 Prozent entspricht. Der neue Antriebsstrang leistet 175 KW und wiegt samt 2-Gang-Getriebe insgesamt nur 110 Kg.

Mercedes-Benz Consept CLA Class

„Der neue Einstieg in die Welt von Mercedes-Benz wird vier neue Modelle umfassen – ein viertüriges Coupé, einen Shooting Brake und zwei SUVs“, so der Hersteller. Sie werden auf den neuen Technologien basieren, die im Mercedes Modular Architecture einfließen. Sie verringert durch Modularität laut Mercedes den CO₂-Ausstoß in der Herstellung um 40 Prozent.

Apropos grüner: Die Batterie des neuen Concept CLA Class bietet bidirektionales Laden. Damit kannst du ihn auch als Notstromspeicher für das Zuhause oder als Puffer für die Einspeisung ins Netz benutzen.

Mercedes-Benz Consept CLA Class

Mercedes Design-Sprache der Zukunft

Auch beim äußeren und inneren Design zeigt Mercedes-Benz mit dem Concept CLA Class, was du in Zukunft von den Stuttgartern erwarten kannst. Doch echte Überraschungen gibt es nicht zu sehen. Die Front ist sportlich nach vorn geneigt und recht spitz zulaufend. Akzente werden vor allem durch animierte Leuchten geschaffen.

Mercedes-Benz Consept CLA Class

Im Innenraum beherrscht ein Display die Szenerie. Das schmale Panel erstreckt sich praktisch über die gesamte Breite des Armaturenbretts. Hier schlägt man bei Mercedes einen gänzlich anderen Weg ein, als beispielsweise Alfa Romeo beim 33 Stradale. Dort herrscht Minimalismus, der eher den klassischen Autogeschmack treffen dürfte.