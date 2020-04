Vodafone verschenkt 100 GB an "GigaHelden": So kommst du dran Thorsten Neuhetzki 2 Minuten

Vodafone will sich bei all jenen Kunden bedanken, die derzeit in welcher Form auch immer in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. All jene Mobilfunkkunden bekommen nach einer kurzen Registrierung als sogenannter GigaHeld 100 GB Datenvolumen auf ihren Vertrag aufgebucht.