Vodafone: Die Abzocke in Shops geht weiter

Immer wieder beschweren sich Vodafone-Kunden über untergeschobene Verträge. Mitte des vergangenen Jahres sorgte eine ziemlich kuriose Geschichte für Aufsehen. So hat eine Vodafone-Mitarbeiterin der Katze einer Kundin einen Vertrag untergejubelt, für den die Kundin zahlen sollte. Doch das ist längst nicht alles. Im Mai 2021 sorgte dieser Fall für Aufsehen, bei dem Vodafone-Mitarbeiter sogar die Unterschrift einer Toten missbrauchten und dem Witwer einen Vertrag unterschieben wollten. Es sind keine Einzelfälle, sondern nur zwei Beispiele von vielen. Vor Kurzem etwa sorgte der „Abhol-Trick“ für Aufsehen. Wie in dem folgenden Fall wurden auch bei dieser Abzock-Methode Kunden in Shops des Netzbetreibers übers Ohr gehauen.

Vodafone schiebt Rentner teuren Vertrag unter

Wie die Verbraucherzentrale Niedersachsen berichtet, hat man es in einem Vodafone-Shop auf einen Rentner abgesehen. Der 89-jährige Mann plante einen Urlaub in Schweden und ging mit seinem Handy in einen Vodafone-Shop. Dort wollte er wissen, wie er sein Mobiltelefon aus dem Ausland für Telefonate nutzen könne. Der Mitarbeiter dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als der Mann sein 20 Jahre altes Handy auf den Tresen legte. Anschließend empfahl der Vodafone-Mitarbeiter dem Mann einen Neuvertrag. So weit, so gut. Denn mit einem alten Vertrag aus dem Ausland zu telefonieren, kann unter Umständen ziemlich teuer werden.

Doch statt dem 89-Jährigen einen CallYa-Tarif für 5 oder 10 Euro im Monat anzubieten, der seinem Anspruch mehr als gerecht gewesen wäre, drehte der Shop-Mitarbeiter dem Mann den Tarif „Smart XL“ an – inklusive Datenturbo und einem Sicher-Sorglos-Surfen-Paket. Der Komplettpreis: rund 470 Euro. Doch weder Datenturbo noch ein sicher und sorglos Surfen Paket sind für ein 20 Jahre altes Handy sinnvoll. Wer sich nun fragt, warum Vodafone so etwas macht: Hier haben wir die Antworten.

Netzbetreiber reagierte nicht auf Beschwerden

Nachdem Vodafone dem Mann weder im Shop, noch bei der Hotline helfen wollte, wandte er sich an die Verbraucherzentrale. Und diese ließ Vodafone wissen, dass „der Vertrag mehr als zweifelhaft ist“. Das Einsehen kam prompt: Vodafone machte den Abschluss rückgängig. Die rund 470 Euro wurden dem Verbraucher zurückerstattet und die monatliche Abbuchung von rund 53 Euro eingestellt. „Obwohl der Verbraucher sein Handy vorzeigte und absolut klar war, dass er diese Leistungen mit seinem Modell nicht nutzen kann, versorgte der Vodafone-Mitarbeiter ihn bewusst mit einem überzogenen und völlig unnützen Vertrag“, sagt Falk Stieler, Berater der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Doch nicht nur deshalb solltest du einen Handyvertrag nie im Shop abschließen.

Tipps gegen untergeschobene Verträge

„Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich für Vertragsabschlüsse genügend Zeit nehmen und sich auch ein zweites Angebot einholen“, sagt der Berater der Verbraucherzentrale. Seit Ende des vergangenen Jahres sind Anbieter wie Vodafone dazu verpflichtet, ihren Kunden vorab eine Zusammenfassung über die wichtigsten vertraglichen Informationen und Leistungen zur Verfügung zu stellen. Wer im Shop einen Vertrag abschließen möchte, sollte die Zusammenfassung mit nach Hause nehmen und dort in Ruhe alle Modalitäten prüfen. Freilich wird der Mitarbeiter eines Shops diese Zusammenfassung nicht immer von sich aus anbieten.

Deshalb sollte man aktiv danach fragen. Und unter Druck setzen, dass das Angebot nur jetzt in diesem Augenblick gültig ist, sollte man sich keinesfalls. „Die Anbieter sind an ihre Angebote durchaus gebunden“, erklärt Stieler. Wie lang die Bindung gilt, ist jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich. Zudem ist die Vertragszusammenfassung keine Vertragsbestätigung. Die Bestätigung erhalten Kunden erst, wenn sie dem Anbieter gegenüber erklären, dass sie den Vertrag abschließen wollen.

Vodafone: Immer wieder werden Kunden reingelegt

Die Beschwerden über Vodafone reißen nicht ab. Immer wieder beklagen sich Kunden über nicht genehmigte Geldabbuchungen, fingierte Unterschriften oder über Verträge, die sie nie abgeschlossen haben. Wir haben mit einem ehemaligen Vodafone-Mitarbeiter gesprochen. Er packte aus und verriet uns, welche miesen Tricks der Netzbetreiber nutzt, um Kunden abzuzocken.