Vodafone aktiviert neues Handynetz bundesweit: Das sind die Vorteile

Der Düsseldorfer Netzbetreiber aktiviert jetzt 5G Standalone, bei Vodafone als 5G+ bezeichnet, im gesamten Land. Damit steht die derzeit modernste Mobilfunk-Technik für den Massenmarkt zur Verfügung. Privatkunden surfen und telefonieren ab sofort an allen Standorten, auf denen 5G aktiviert ist ohne den Rückgriff auf LTE. Voraussetzung: Sie haben ein Handy und einen Tarif, der das unterstützt. Bislang hat Vodafone die Hälfte seines 5G-Netzes mit Hilfe des LTE/4G-Kernnetzes betrieben. Jetzt kommt 5G+ ohne dieses Stützrad aus, ist von LTE entkoppelt und damit ein komplett eigenständiges Netz. Erst jetzt kann 5G seine eigentlichen Vorteile ausspielen. Für Handynutzer bringt das vor allem schnellere Verbindungen und kürzere Reaktionszeiten. Das sind wichtige Voraussetzungen für ruckel- und verzögerungsfreies Mobile Gaming sowie hochauflösende Anwendungen mit Augmented und Virtual Reality Brillen.

16.000 Sendemasten mit echtem 5G

„Unsere Techniker haben in den vergangenen Wochen alles vorbereitet. Jetzt können wir die komplett eigenständige 5G+ Technik an 10.000 weiteren Mobilfunk-Stationen aktivieren”, so Vodafone Deutschland-Chef Marcel de Groot. “5G+ bringt höhere Bandbreiten, kürzere Reaktionszeiten und vernetzt bis zu zehnmal mehr Sensoren.“ Vodafone setzt bei 5G auf verschiedene Frequenzen. Dabei ist der Bereich von 700 MHz vor allem für die Flächenversorgung und die Versorgung in Gebäuden vorgesehen, der klassische 5G-Frequenzbereich von 3,5 GHz kümmert sich um ausreichend hohe Kapazitäten. Frequenzen um 1800 MHz ergänzen beide Frequenzbänder. Nach Vodafone-Angaben sind 16.000 der 26.000 Standorte in Deutschland mit 5G angebunden, was einem Versorgungsgrad in der Bevölkerung von 92 Prozent entsprechen soll. Bis zum kommenden Sommer will Vodafone 95 Prozent erreichen.

Während das bisherige 5G im Prinzip nur eine Erweiterung von LTE war, ist Vodafones 5G+ eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur. Sie sei energieeffizienter als bisherige Technologien. Sie macht nun neben hohen Bandbreiten auch eine niedrige Latenzzeit von weniger als 10 Millisekunden möglich – natürlich aber nur, wenn der entsprechende Dienst und die Server-Infrastruktur das unterstützt. Zudem kann 5G+ bis zu einer Million Gegenstände und Smartphones pro Quadratkilometer vernetzen – zehnmal mehr als bisherige Technologien.

Diese Telefone unterstützen 5G Standalone

Telefonie sei über VoNR an vielen Standorten bereits möglich, die Regel sei aber, dass Telefonate weiterhin über LTE oder GSM geführt werden. Und trotz der Einführung von 5G Standalone bleibt der bisherige Mischbetrieb erhalten. Das soll Smartphones, die kein 5G Standalone unterstützen, weiterhin die 5G-Nutzung ermöglichen. Das bedeutet aber auch: Willst du 5G Standalone (5G+) nutzen, musst du dir den Zugang freischalten. Der ist kostenlos und erfolgt zum Beispiel in der MeinVodafone App. Nach Angaben von Vodafone unterstützen beispielsweise iPhone 13 bis 17, Samsung Galaxy S21 bis S24, Google Pixel 7 bis 9 oder Xiaomi Mi 11 5G die neue Technik.

Vodafone ist der einzige Netzbetreiber, der 5G Standalone bundesweit und dauerhaft für Privatkunden ohne Aufpreis anbietet. O2 bietet den Dienst offiziell nur ein Jahr lang ohne Aufpreis an, bei der Telekom gibt es abseits einer Gaming-Anwendung noch keine generelle Freigabe. Zuletzt mussten sich die Netzbetreiber den Vorwurf gefallen lassen, dass die 5G-Netze praktisch leer seien.