Versprechen eingelöst: Jetzt kommt die Anti-Tracking-Funktion von Apple

Schon im Februar 2022 nannte Apple eine Reihe von Verbesserungen, mit denen man die Gefahr durch Stalking reduzieren will. In den darauf folgenden Monaten erschienen nicht nur diverse Software-Updates für iPhone und iPad, auch die AirTags erhielten Updates. Bislang war jedoch unklar, welche Anpassungen Apple konkret an den kleinen Plastikchips vorgenommen hatte. Dies ändert sich nun mit der Aktualisierung eines Support-Dokuments. Während es also bekannt war, dass es neue Software für die AirTags verteilt wurde, war bisher nicht klar, was diese beinhaltete.

Die derzeit aktuelle Firmware, also das „Betriebssystem“ der AirTags, ist laut Apple Version 2.0.36. Zwei interessantere Änderungen kamen jedoch bereits mit dem Vorgänger, Version 2.0.24.

Die Gefahr besteht darin, dass ein Stalker einen AirTag unbemerkt in eine Tasche oder am Auto unterbringen könnte. Die Täter können dann aus großer Entfernung den Tag verfolgen. Derartige Gefahren existieren auch bei anderen Trackern.

Die aktuelle Firmware-Version eines AirTags findest du in der „Wo ist?“-App. Dazu wählst du unter Objekte einen deiner AirTags aus und tippst danach auf den Namen, um die Seriennummer und Firmware-Version zu offenbaren:

Die aktuelle Firmware-Version eines AirTags findest du in der „Wo ist?“-App

Die erste Anpassung in der Firmware 2.0.24 ist die Aktivierung der sogenannten Präzisionssuche. Diese ist nicht länger nur bei deinen eigenen AirTags verfügbar, sondern kann auch für fremde Tags genutzt werden. Zwar gaben die Tracker schon heute einen Ton von sich, wenn sie lange genug vom iPhone des Besitzers entfernt waren.

Diese Klänge konntest du jedoch leicht überhören, in den Tiefen einer Tasche gehen sie schnell unter. Außerdem kam es vor, dass einige Personen den Lautsprecher komplett außer Betrieb gesetzt hatten.

Um das eigentliche Entdecken eines AirTags, der mit dir unterwegs ist, zu verbessern, gibt es eine weitere Verbesserung. Ist dein iPhone wach, erhältst du nun außerdem eine Mitteilung. Daraufhin kannst du ihn anhand des Tons oder der Präzisionssuche finden. Letztere setzt ein iPhone 11 oder neuer mit Apples U1-Chip voraus.

Voraussetzung der neuen Features ist außerdem, dass auf deinem iPhone mindestens iOS 16.2 installiert ist. Darüber hinaus müssen auch die AirTags auf dem aktuellen Stand, also derzeit Version 2.0.36 sein.

Eine direkte Möglichkeit zum Update der Tracker gibt es nicht. Sie verhalten sich also ähnlich wie Apples AirPods. Sind dein iPhone und deine AirTags über längere Zeit in der Nähe, wird das Update automatisch vom Smartphone aus installiert.