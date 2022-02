AirTags: Apple kündigt Änderungen gegen unerwünschtes Tracking an

Apples AirTags eignen sich leider nicht nur dazu, den verloren gegangenen Schlüsselbund oder die verlegte Geldbörse wiederzufinden. Kriminelle nutzen die kleinen weißen Chips laut Polizeiberichten auch zur Vorbereitung für den Autodiebstahl oder zum Tracking von Personen.

Diese Berichte haben nun bei Apple dafür gesorgt, Änderungen an den AirTags respektive dem „Find My“-Netzwerk anzukündigen. Neben diesen Anpassungen stellt das Unternehmen auch klar, dass man aktiv mit der Polizei zusammenarbeitet, um Vorfälle beim Missbrauch mithilfe von AirTags zu untersuchen.

Den Anfang soll ein baldiges Softwareupdate machen. Nach der Installation wird jeder Nutzer bei der ersten Einrichtung eines AirTags explizit darauf hingewiesen, wozu die Chips geeignet sind. Im selben Dialog weist Apple darauf hin, dass man das Zubehör so entwickelt hat, dass eine nachträgliche Identifizierung des AirTag-Besitzers durch die Behörden möglich ist.

Ein weiteres Problem betrifft den unvollständigen Hinweis, wenn dein iPhone „Unbekanntes Zubehör erkannt“ hat. Dies wird etwa dann angezeigt, wenn das System AirPods von anderen Nutzern in der Nähe erkannt hat – nicht aber AirTags. Durch das Update will man hier nun Klarheit schaffen, dass es sich eben um AirPods handelt, mit denen man unterwegs ist.

Beim ersten Einrichten von AirTags macht Apple in Zukunft deutlicher auf die Verknüpfung deiner Apple ID mit dem Zubehör aufmerksam

Apple prüft weitere Änderungen

Des Weiteren kündigte Apple aber auch an, dass man derzeit eine Reihe von weiteren Aktualisierungen prüft. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, auch unbekannte AirTags mittels der „Genauen Suche“ zu lokalisieren, wenn du eine Benachrichtigung aufgrund unerwünschten Trackings erhalten hast. Derzeit funktioniert dies nur mit AirTags, die man selbst eingerichtet hat. Dieses Feature setzt iPhone 11, iPhone 12 oder iPhone 13 voraus.

Des Weiteren sollen AirTags, die einen Ton abspielen, wenn sie sich mit deinem iPhone oder iPad bewegen, auch einen Sicherheitshinweis auf dem Gerät anzeigen. Dies soll dabei helfen, auf den AirTag aufmerksam zu machen – beispielsweise dann, wenn man in einer lauten Umgebung ist, in der man den Ton nicht hören kann. Hier kannst du dann die oben erwähnte genaue Suche nutzen, um den kleinen Chip zu lokalisieren.

Eine weitere Anpassung soll in Zukunft früher Alarm schlagen, wenn ein AirTag möglicherweise für unerwünschtes Tracking missbraucht wird. Bislang erscheint diese Warnung erst nach acht bis 24 Stunden. Last but not least will auch Apple den eigentlichen Alarmton ändern. Dieser soll Töne verwenden, die lauter sind, „um ein unbekanntes AirTag leichter zu finden“. Wann genau diese Änderungen aktiv werden sollen und welches Update diese ermöglichen wird, ließ Apple offen.