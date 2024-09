Brückentage sind ein beliebtes Mittel, um mit wenig Urlaubstagen möglichst viele freie Tage am Stück zu haben. Die erlauben dann, entweder richtig zu entspannen oder ein paar Tage wegzufahren. Das Besondere in 2025: Mit nur 8 Urlaubstagen kannst du 17 Tage am Stück verreisen. Mehr noch: Dank der Feier- und Brückentage ist es im kommenden Jahr bei cleverer Planung möglich, sich mit 28 Urlaubstagen 62 freie Tage zu sichern und damit den eigenen Urlaub zu verdoppeln. Darauf weist jetzt das Reiseportal Urlaubsguru hin.

So bekommst du 17 Tage frei für 8 Tage Urlaub

Direkt im Frühling 2025 lässt sich der Urlaub mit kluger Planung verdoppeln: Wer acht Urlaubstage nimmt, kann 17 Tage verreisen – und zwar vom 18. April bis zum 2. Mai, mithilfe der Osterfeiertage und des bundesweiten Feiertags am 1. Mai. Nachteil: Gerade zu Ostern sind Reisen oftmals sehr teuer, da sich die Schulferien – wie auch zu Weihnachten – rund um die Feiertage legen. 17 Tage freizuhaben und nur 8 Tage vom Urlaubskonto zu verlieren, ist dennoch ein guter Deal.

Die nächste Möglichkeit, den eigenen Urlaub zu verlängern, ergibt sich im Juni: Wer vom 7. bis 15. Juni in den Urlaub fährt, benötigt dank der Pfingstfeiertage lediglich fünf Urlaubstage, um ganze neun Tage zu entspannen. Im Herbst kannst du dann mithilfe des Tags der Deutschen Einheit und vier Urlaubstagen neun freie Tage am Stück genießen.

Last but not least: Auch im Dezember 2025 lässt sich der Urlaub mit vorausschauender Planung verlängern: Mit nur sieben Urlaubstagen kann man 16 freie Tage am Stück genießen, wenn man vom 20. Dezember bis zum vierten Januar des Folgejahres entspannen möchte.

Egal, wann du Urlaub nimmst – es stellt sich die Frage, was du damit machst. Wir haben dir zahlreiche Urlaubstipps auf inside digital zusammengestellt. Das beginnt beim Interrail oder dem Deutschlandticket, erstreckt sich über den Einbruchschutz für zu Hause und hört bei zahlreichen Tipps für die Handynutzung im Ausland nicht auf.