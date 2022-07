Update fürs iPhone: iOS 15.6 schließt mehr als 30 Sicherheitslücken

Besitzer von iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV und HomePod sind wieder einmal dazu eingeladen, Updates für ihre Geräte zu installieren. Im Falle von iPad und iPhone steht nun iPadOS beziehungsweise iOS 15.6 zum Download parat. Das Unternehmen aus Cupertino spricht wie üblich von „Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates“. Beim Blick auf die Inhalte dieser Sicherheitsupdates zeigt sich eine Liste mit recht vielen Einträgen.

Trotz der nahenden Veröffentlichung von iOS 16 in möglicherweise weniger als zwei Monaten gönnen sich Apples Entwickler keinen Sommerurlaub. Die möglicherweise letzte Version von iOS und iPadOS 15 bringt es nämlich erneut auf mehr als 30 Sicherheitsupdates. Konkret sind derzeit 37 Einträge gelistet. Im Laufe der kommenden Tage und Wochen können aber noch weitere Einträge hinzukommen, die möglicherweise derzeit noch geheim gehalten werden müssen.

Die Sicherheitslücken reichen von Fehlern im Dateisystem APFS über Apples Neural Engine und das Audio-System bis hin zum Kernel und Safari beziehungsweise WebKit. Einstufungen, wie kritisch die nun mit iOS 15.6 geschlossenen Lücken waren, macht Apple aktuell nicht. Außerdem ist nicht bekannt, ob Kriminelle einzelne Fehler aktiv ausgenutzt haben oder noch ausnutzen.

Ein Fehler in Home konnte etwa dazu führen, dass ein Nutzer geschützte Inhalte auf dem Sperrbildschirm sehen konnte. Das Update der iCloud-Foto-Bibliothek schließt eine Lücke, durch die eine App möglicherweise Zugriff auf vertrauliche Benutzerinformationen erhalten konnte. Die vollständige Liste der Sicherheitsupdates in iOS 15.6 kann auf Apples Webseite eingesehen werden.

Apple listet neben den Sicherheitsupdates auch drei Probleme, die man in iOS 15.6 und iPadOS 15.6 gelöst hat. So zeigten die Einstellungen in einigen Fällen fälschlicherweise an, dass der Gerätespeicher erschöpft sei. Nutzer von Braille-Geräten bemerkten unter Umständen langsame oder nicht mehr reagierendes Zubehör, wenn sie durch Text in Mail navigiert haben. Auch dieses Problem wurde behoben.

Der letzte explizit von Apple erwähnte Bugfix in iOS 15.6 betrifft ein Problem in Safari. Hier konnte es vorkommen, dass ein Tab möglicherweise eine zuvor besuchte Seite aufgerufen hat.

Besitzer eines iPad mini (6. Generation) dürfen sich ebenfalls freuen. Berichte, laut denen ein Ladegerät oder USB-C-Zubehör nicht erkannt wurden, sollten nach der Installation von iPadOS 15.6 der Vergangenheit angehören.

All diese gelösten Fehler sind Grund genug, dass du das Update auf iOS 15.6 zeitnah installieren solltest. Ähnliches gilt für iPadOS 15.6, tvOS 15.6, macOS Monterey 12.5, watchOS 8.7 und die HomePod Software 15.6.