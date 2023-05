Unerwarteter Zusammenschluss: Apple und Google sagen Stalkern den Kampf an

Eigentlich sind die kleinen Tracker wie AirTags oder Tile zum Auffinden verloren gegangener Gegenstände gedacht. Doch immer wieder werden sie auch dazu missbraucht, um Personen zu stalken oder Autos zu klauen. Nachdem Apple in den vergangenen Monaten bereits diverse Änderungen für das hauseigene Zubehör ausgerollt hatte, bahnt sich nun eine größere Verbesserung an. Wie Google und Apple in ihren Pressemitteilungen schreiben, will man nun zusammenarbeiten und einen gemeinsamen Standard entwickeln. Ein erster Vorschlag dieser Spezifikation existiert bereits. Diese Kooperation verspricht endlich eine plattformübergreifende Lösung für die Schlüsselfinder.

Tracker für iOS und Android: Eine Spezifikation für alle Nutzer

Konkret spricht Apple beispielsweise davon, dass man mit dem gemeinsamen Vorschlag für einen Industriestandard den „Missbrauch von Bluetooth-Ortungsgeräten für unerwünschtes Tracking“ verhindern will. Der wichtigste Teil der Ankündigung ist dabei die Kooperation der beiden Softwaregiganten. Der iPhone-Hersteller bietet schon heute eine eigene App für Android-Nutzer an, die nach ungewünschten AirTags suchen wollen. Andere Unternehmen sind hier nicht immer so gut aufgestellt.

Apples Ron Huang, Vice President of Sensing and Connectivity, sagt, dass „die Zusammenarbeit mit Google ein entscheidender Schritt nach vorn (ist), um unerwünschtes Tracking unter iOS und Android zu bekämpfen.“ Die beiden Tech-Riesen, die den Vorschlag vorgelegt haben, sind aber nicht alleine. So haben auch Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security und Pebblebee ihre Unterstützung für den Entwurf angekündigt.

In Zukunft könnten also möglicherweise die beliebten Bluetooth-Tracker von iPhones und Android-Smartphones erkannt werden, ganz ohne zusätzliche Software. Wie die Integration in den beiden Betriebssystemen genau aussehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Apple und Google: Erste Resultate schon Ende 2023

In den nächsten drei Monaten will man nun Kommentare von interessierten Unternehmen auswerten. Bis Ende 2023 soll dann eine erste Implementierung des Standards in iOS und Android zu finden sein. Eine ähnliche Kooperation zwischen Apple und Google gab es zuletzt bei der Kontaktverfolgung bei positiven Covid-Tests.

Damit könnten beispielsweise Apples iOS 17 und Googles Android 14 mit entsprechenden Warnhinweisen bei einem unerwünschten Tracking ausgestattet sein. Google schreibt in seiner Pressemitteilung, dass man bereits im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O 2023 weitere Informationen diesbezüglich bekannt geben will. Die Google I/O findet in diesem Jahr am Mittwoch, den 10. Mai, statt.