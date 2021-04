UMTS-Abschaltung bei O2: Dieses Angebot macht der Netzbetreiber

Telekom und Vodafone werden im Sommer ihre UMTS-Netze abschalten, bei O2 ist es bis Ende des Jahres so weit. Bis dahin müssen alle Anbieter sicherstellen, dass die Kunden, die noch kein LTE-Handy haben, entsprechend versorgt sind. Denn im Internet surfen ist mit einem UMTS-Handy dann faktisch nicht mehr möglich, maximal WhatsApp-Nachrichten kommen noch an. Wichtig aber auch zu wissen: Wer sein Handy nur zum Telefonieren und SMS schreiben nutzt, der braucht nichts ändern.

O2 nutzt UMTS-Aus für Angebot

O2 nutzt nun die Abschaltung des eigenen Netzes, um die Marketingmaschine anzuwerfen und sogenannte Wechselangebote zu machen. Letztlich handelt es sich dabei aber um neue O2-Verträge, an die O2 LTE-fähige Einsteigerhandys gegen Aufpreis bündelt. Dabei wäre dieser Schritt gar nicht nötig. Denn jede SIM-Karte in Deutschland, die einen Smartphone-Tarif beinhaltet, können die Anbieter für die Nutzung im LTE-Netz freischalten. In aller Regel ist das auch schon erfolgt. Ist die SIM-Karte allerdings sehr alt, können die Anbieter die Freischaltung technisch nicht vornehmen. Dann ist aber lediglich ein Tausch der SIM-Karte, nicht aber ein neuer Vertrag erforderlich.

Nach eigenen Angaben nutzen noch drei Prozent der etwa 44 Millionen Kunden im Netz von o2 einen mobilen Datentarif, aber nicht das LTE-Netz. Das seien insbesondere Kunden jenseits der 60. Diese versucht O2 nun offenbar zum Abschluss eines neuen Vertrages zu bewegen. Dabei reicht es aus, das Handy auszutauschen. Gute Einsteigerhandys unter 100 Euro und Smartphones unter 200 Euro stellen wir dir regelmäßig in unseren Ratgebern zusammen. Sie sind in den einschlägigen Onlineshops oder im stationären Handel erhältlich.

Handy als Ratenzahlung, nicht als dauerhaftes Bundle

Vorteil der O2-Angebote: Du kannst dein neues Handy abbezahlen. Über eine Laufzeit von zwei Jahren vereinbarst du mit O2 eine Art Ratenzahlung, die zusätzlich zu den Grundkosten des Handyvertrages anfällt. Im Gegensatz zu scheinbar ähnlichen Angeboten von Telekom, Vodafone und zahlreichen Providern fallen ab dem 25. Monat für das Handy aber keine Kosten mehr an. Alle anderen Anbieter berechnen die höheren Grundkosten weiter, auch wenn du nicht nach einem neuen Handy samt Vertragsverlängerung fragst. Du musst dort nach zwei Jahren ausdrücklich eine Umstellung verlangen oder kündigen.

Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones wie das Samsung Galaxy A12 sind in Kombination mit dem O2 Free S mit 3 GB Daten monatlich für 19,99 Euro im Monat erhältlich. Das Samsung Galaxy A32 5G oder Oppo Reno 4Z 5G sowie 6 GB Highspeed-Datenvolumen (O2 Free S Boost) sind für 24,99 Euro im Monat erhältlich. Für diejenigen Kunden, denen ein höherwertiges Endgerät wichtig ist, gibt es das iPhone SE in Kombination mit dem O2 Free S für monatlich 35,99 Euro. Bei allen Angeboten entfällt der einmalige Anschlusspreis von 39,99 Euro. Teilweise fallen geringe einmalige Kosten für das Gerät an. Beim Samsung A12 sind es 29,99 Euro inklusive Versand.

Bei allen Angeboten bekommst du bei O2 außerdem ein Jahr Netflix, TV-Streaming oder Sky Ticket kostenlos dazu.

Jetzt weiterlesen UMTS/3G vor Abschaltung: Muss ich mein Handy austauschen?

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.