Die 5G-Netze in München und Berlin sind international ziemlich konkurrenzfähig. Zwar liegen Städte wie Stockholm oder Porto in Sachen 5G-Erlebnis vorne, aber im Vergleich mit anderen europäischen Metropolen wie Rom oder Barcelona schneiden die deutschen Großstädte besser ab. Das zeigt die aktuelle Studie „5G QoE Benchmark in Europe“ von MedUX, einem Unternehmen, das Mobilfunknetze testet und bewertet.

Für die Studie wurden im letzten Quartal 2024 Messfahrten in 15 europäischen Großstädten durchgeführt. Die Tester legten über 5.500 Kilometer zurück und analysierten, wie gut die Netze die Nutzer versorgen. Das Ergebnis: München landet auf Platz sechs, Berlin direkt dahinter auf Rang sieben. Spitzenreiter sind Stockholm und Porto mit jeweils 4,78 von 5 möglichen Punkten, während London und Brüssel die rote Laterne tragen.

Bestes 5G-Gaming-Erlebnis in Deutschland

Besonders erfreulich für Gamer: München und Berlin bieten laut der Studie das beste 5G-Mobile-Gaming-Erlebnis unter allen untersuchten Städten. Das bedeutet niedrige Latenzen, geringe Schwankungen (Jitter) und eine stabile Verbindung – also genau das, worauf es bei Online-Games ankommt. Die Deutsche Telekom setzt daher bei 5G Standalone für Privatkunden auch auf eine Gaming-Anwendung.

Porto glänzt nicht nur mit einer schnellen Internetverbindung, sondern auch mit der besten Erfahrung für Video-Streaming und Cloud-Dienste. In den besten 10 Prozent der Messungen erreicht das Netz dort mehr als 800 Mbit/s. Stockholm hingegen überzeugt durch exzellente 5G-Upload-Geschwindigkeiten (über 116 Mbit/s im Median) und eine nahezu perfekte Videoqualität – 95 Prozent der Streams laufen in 4K.

London und Brüssel enttäuschen

Am anderen Ende der Skala finden sich Brüssel und London. Besonders in der britischen Hauptstadt sieht es düster aus: Die 5G-Verfügbarkeit ist vergleichsweise niedrig, die Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig, und selbst Streaming-Dienste laufen nicht rund. Damit bleibt London auch in dieser Studie Schlusslicht. Trotz aller Fortschritte zeigt die Studie, dass europäische Städte noch einiges tun müssen, um 5G flächendeckend bereitzustellen. Im Durchschnitt sind Nutzer in Großstädten immer noch 25 Prozent der Zeit nur mit 4G unterwegs.

Bemerkenswert übrigens auch, welche untergeordnete Rolle 5G Standalone spielt. Den Testern zufolge fanden sich gerade einmal in fünf der 15 getesteten Städte ein 5G SA-Netz. Erstaunlicherweise war London hier mit 15,6 Prozent führend – gefolgt von Berlin mit 9,55 Prozent. Bei 5G SA kommt ausschließlich der neueste Netzstandard zum Einsatz, LTE wird nicht mehr als Grundlage verwendet. Nur mit 5G SA sind alle 5G-Anwendungen vollständig und uneingeschränkt nutzbar. Aktuell gibt es aber für Privatkunden keine wirklichen Anwendungsgebiete für 5G SA jenseits des Gamings.