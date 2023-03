Überraschung: Amazon greift mit günstigen QLED-Fernsehern an

Immer wieder ist das Interesse vieler Menschen groß, wenn Discounter wie Aldi oder Lidl neue Fernseher zum Sonderpreis anbieten. Künftig können sich kaufwillige TV-Fans aber auch noch verstärkter bei Amazon nach günstigen Fernsehern umsehen. Denn der Shopping-Riese hat angekündigt, mit eigenen Endgeräten den Markt aufmischen zu wollen. Der etwas sperrige Name der hochwertigsten Modelle: Amazon Fire TV Omni QLED Serie. Etwas preiswerter: die Amazon Fire TV 4 Serie und die auf kleinere Modelle spezialisierte Fire TV 2 Serie.

Amazon Fire TV-Omni-QLED-Serie ab 399 Euro kaufen

Bei der Fire TV Omni QLED Serie ist – der Name verrät es bereits – ein 4K-fähiges QLED-Panel verbaut. Wahlweise ist es 43, 50, 55 oder sogar 65 Zoll groß. Die wichtigsten technischen Feinheiten, die man sich von einem neuen Fernseher wünschen würde, sind natürlich verbaut. Full Array Local Dimming für besonders tiefe Schwarzwerte in bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße) beispielsweise. Ebenso HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR 10+ Adaptive. Um Strom sparen zu können, ist ein Umgebungslichtsensor integriert. Er passt die Display-Helligkeit automatisch an, um einen optimalen Kontrast für alle Inhaltsquellen, Formate und Lichtverhältnisse zu schaffen.

Besonderheit: Eine sogenannte Ambient-TV-Funktion, die sich auch per Alexa-Sprachbefehl steuern lässt. Neben klassischen Streaming-Funktionen, die du vielleicht schon von Fire TV-Geräten kennst, lässt sich der Fernseher auch in einen digitalen Bilderrahmen verwandeln. Integrierte Sensoren erkennen, wenn eine Person den Raum betritt und aktivieren den Fernseher, der dann etwa das persönliche Lieblingsbild oder hilfreiche Alexa-Widgets mit Kalender, Erinnerungen anzeigt. Auch die Darstellung von virtuellen Haftnotizen für andere Familienmitglieder oder die Steuerung von Smart-Home-Geräten ist möglich.

Amazon Fire TV-Omni-QLED

Auf der Rückseite sind bei den Fernsehern auf Basis von Fire TV OS drei HDMI-Anschlüsse der Version 2.0 und ein HDMI eARC 2.1 Anschluss nutzbar. Auch ein USB-Port steht bereit. Ans Internet lassen sich die TV-Geräte per LAN und WLAN anschließen. Die Audioleistung beträgt 2 x 12 Watt. Angeboten wird die Amazon Fire TV Omni QLED Serie im Rahmen einer Einführungsphase in vier Ausführungen zum Sonderpreis:

Amazon Fire TV 4 Serie: LED statt QLED

Nur in drei Größen (43, 50 und 55 Zoll) steht die Amazon Fire TV 4 Serie auf Basis von Fire TV OS zur Verfügung. Hier kommt kein QLED, sondern nur ein LED-Bildschirm zum Einsatz – ebenfalls mit 4K-UHD-Auflösung, aber nur mit den unterstützten HDR-Formaten HDR10 und HLG. Alexa ist zwar integriert, steht aber nur auf Tastendruck und nicht per einfachem Sprachbefehl zur Verfügung. Full Array Local Dimming fehlt ebenso wie der integrierte Helligkeitssensor und die Ambient-TV-Funktion. Vier HDMI-Anschlüsse (3 x 2.0, 1 x eARC 2.1), ein USB-Anschluss sowie WLAN und LAN-Anschluss runden das Angebot ab. Die Audioleistung liegt bei 2 x 8 Watt. Die aktuellen Preise zum Vermarktungsstart:

Amazon Fire TV 4 Serie

Amazon Fire TV 2 Serie: Für die Studi-Bude

Noch etwas abgespeckter präsentiert sich die ebenfalls auf Fire TV OS und LED-Technologie basierende Fire TV 2 Serie. Hier werden all diejenigen fündig, die sich einen in erster Linie günstigen Fernseher wünschen. Sei es für das Schlaf- oder Kinderzimmer oder für die Studentenbude. Die Größe des Bildschirms liegt bei wahlweise 32 oder 40 Zoll, die Auflösung aber nur bei maximal Full-HD (1.920 x 1.080 Pixel / 40 Zoll) respektive HD (1.366 x 768 Pixel / 32 Zoll). Zudem müssen zwei einfache HDMI-Anschlüsse (1.4), ein HDMI-ARC-Anschluss und ein USB-Port reichen, um externe Geräte mit dem Fernseher zu verbinden. Die Verbindung zum Internet wird auch bei diesen Fernsehern wahlweise per LAN oder WLAN hergestellt, die Audioleistung liegt bei 2 x 8 Watt. Die vorübergehenden Aktionspreise:

Amazon Fire TV 2 Serie

Wer die TV-Geräte für Amazon produziert, ist bisher nicht bekannt. Integriert ist grundsätzlich ein Triple-HD-Tuner für den Empfang über Antenne (DVB-T2 HD), Kabelanschluss (DVB-C) oder Satellit (DVB-S2). Beliebte Streaming-Apps für Angebote wie Prime Video, Netflix, Disney+ oder YouTube sind ab Werk vorinstalliert. Auslieferungen der Fire TV 4- und Fire TV 2-Serie starten ab dem 12. April 2023. Gleiches gilt für das 65-Zoll-Modell der QLED-Serie. Alle anderen QLED-Fernseher stehen erst ab dem 1. Juni zur Verfügung.

