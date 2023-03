Amazon mit irrem Plan: Schnelles Internet für Jeden – erste Details

Bei seinem Internetzugang setzt Amazon nicht auf DSL oder Glasfaser, sondern auf das Weltall. Was man vor einigen Jahren noch als Hirngespinst abgetan hätte, ist heute mit Starlink Realität: Schnelles Internet aus dem All – an nahezu jedem Fleck der Erde. Zumindest theoretisch. Auch Amazon hat schon vor Jahren angekündigt, mit Kuiper ein eigenes Satellit-Internet-Netz zu starten. Jetzt hat Amazon weitere Details bekannt gegeben. So steht der Zeitplan und es gibt auch erste Bilder von den benötigten Satelliten-Schüsseln, die du dann für den Internetzugang benötigst.

Amazon plant vier neue Satelliten pro Tag

Die ersten Prototypen der Satelliten will Amazon schon im Mai ins All schießen. Die Massenfertigung soll Ende 2023 starten. Dazu eröffnet Amazon eine eigene Satellitenproduktionsanlage im US-Bundesstaat Washington. Das geplante Bau-Tempo ist beachtlich: Vier Satelliten pro Tag soll die Fabrik produzieren. Schon Anfang 2024 sollen diese ersten Satelliten dann im All sein. Amazon rechnet damit, dass dann im Laufe des Jahres 2024 die ersten Kunden online gehen können.

Schon jetzt hat Amazon die Empfangsanlagen vorgestellt. Diese Außenantennen, die du zum Empfang der Satellitensignale benötigst, sind gerade einmal 2,5 Kilo schwer und 30 Quadratzentimeter groß. Sie soll Datenraten von bis zu 400 Mbit/s im Downstream ermöglichen. Die Fertigungskosten gibt Amazon mit 400 US-Dollar an. Doch es geht noch kleiner: Ganze 500 Gramm Gewicht und 20 Quadratzentimeter groß soll eine ultrakompakte Antenne sein, die sich beispielsweise für den mobilen Einsatz eignet. Aber auch Regierungs- und Unternehmenskunden, die Anwendungen wie Bodenmobilität und Internet der Dinge (IoT) benötigen, hat Amazon mit dieser Mini-Antenne im Blick. Sie liefert 100 Mbit/s. Zu den Kosten gibt es hier keine Angaben.

Eine Amazon-Kuiper-Antenne

Jeder Kuiper-Satellit soll 1 TBit/s Daten übertragen können

Langfristig soll Amazons Projekt Kuiper mehrere Millionen Kunden weltweit erreichen. Das System ist auf hohe Datenraten ausgelegt. Wie Amazon bekannt gab, soll jeder einzelne Satellit in der Lage sein, bis zu 1 Terabit pro Sekunde zu verarbeiten. Das sind umgerechnet etwa 1.000.000 Mbit/s und entspricht der Datenrate von 20.000 voll ausgelasteten VDSL-50-Anschlüssen. Im Endausbau soll das Satelliten-Netz über 3.236 Satelliten verfügen, die in einer Höhe von 590 bis 630 Kilometern die Erde umkreisen.

Wann genau der Internetzugang von Amazon in Deutschland verfügbar sein wird, ist unklar. Allerdings muss Amazon bis Juli 2026 gemäß seiner Lizenz mindestens die Hälfte der Satelliten aktiv betreiben. Damit wäre nach unserer Einschätzung auch ein Betrieb in Europa möglich. Amazon hat noch keine Preisdetails bekannt gegeben. Doch man scheint bei Amazon günstige Tarife im Blick zu haben. Auf einer Projektseite zu Kuiper verweist Amazon auf Geräte wie Echo Dot und Fire TV Stick, die für vergleichsweise günstige Preise vermarktet werden. „Einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir bei Project Kuiper. Wir wissen auch, dass die Kundenbedürfnisse auf der ganzen Welt ziemlich unterschiedlich sein werden“, heißt es dort. Die Serviceangebote können von Land zu Land variieren, „mit den richtigen Preisen und dem richtigen Service für Kunden in jeder Region“.

