Top 10 Videospiele des Jahres 2023: Das sind die besten Games

Jeden Monat wurden im Jahr 2023 zahlreiche Videospiele veröffentlicht. Manche von ihnen besser, manche schlechter. Hier haben wir für dich aussortiert und präsentieren dir die 10 besten Videospiele, die 2023 zu einem tollen Jahr für Gaming gemacht haben. Die Liste ist dabei jedoch keinesfalls vollständig. Es gibt so viele tolle Spiele, dass es kaum möglich ist, eine objektive Auswahl zu treffen.

Die Top 10 Videospiele des Jahres 2023

Mittlerweile ist sich wohl jeder der Tatsache bewusst, dass es 2023 nicht nur gute Videospiele gab. Drei der schlechtesten Videospiele der letzten Jahre wurden in diesem Jahr veröffentlicht und gleich mehrere AAA-Titel enttäuschten Fans. Dennoch gibt es auch in diesem Jahr Grund zur Freude. Leidenschaftliche Entwickler schafften es auch in diesem Jahr, gute Spiele zu produzieren. Bitte beachte, dass Meinungen zu Videospielen seit jeher weit auseinander gehen. Sollte dein Lieblingsspiel des Jahres nicht auf unserer Liste sein, heißt das keinesfalls, dass das Spiel schlecht ist.

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

Lethal Company

Dead Space (2023)

Dave the Diver

Resident Evil 4 (2023)

Hogwarts Legacy

Pikmin 4

Die besten Spiele des Jahres sind 2023 vor allem eins: vielfältig und abwechslungsreich. Von Indie-Spielen bis hin zu Projekten großer Studios, in diesem Jahr war für jeden etwas dabei. „Dead Space“ und „Resident Evil 4“ schafften es beispielsweise, den Fluch schlechter Remakes zu brechen. Beide Spiele konnten die Erwartungen langjähriger Fans erfüllen und verdienen sich so ihren Platz auf dieser Liste.

Der Horror lässt in Dead Space nicht lange auf sich warten.

2023: Das Jahr der Indie-Games

Gleich mehrere Indie-Games schafften es in diesem Jahr, für Begeisterung zu sorgen. Eines davon ist „Lethal Company“, ein Horrorspiel, das von einem einzigen Entwickler stammt. Gemeinsam mit bis zu drei Freunden erkundest du in diesem Spiel verlassene Monde auf der Suche nach Schrott, den es zu verkaufen gilt. Ihr seid jedoch nicht alleine auf den Monden, die von schrecklichen Wesen bewohnt werden.

Lethal Company stammt von einem einzigen Entwickler.

„Dave the Diver“ hingegen ist ein entspanntes Abenteuer RPG, das dich in die Welt eines Sushi-Chefs transportiert. Sammle in den Tiefen des Meeres Fische und bereite diese abends in deinem Restaurant zu. Das Spiel steckt voller einzigartiger Charaktere und macht fast schon süchtig. Sowohl Lethal Company als auch Dave the Diver zeigen, dass es nicht immer große Studios sind, die die besten Spiele veröffentlichen.