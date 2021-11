Tesla lügt und bringt sich in Schwierigkeiten: Autokäufer laufen Sturm

Stell dir vor, du kaufst ein teures E-Auto, fährst damit nach Hause und stellst dann fest, dass Ausstattungsmerkmale, die du bezahlt hast, einfach fehlen. So geht es derzeit vielen Käufern neuer Tesla-Fahrzeugen. Tesla versucht derweil die Umstände unter den Teppich zu kehren und belügt seine Käufer, ehe man die Wahrheit zugibt.

Ob Model 3 oder Model Y: Fahrer klagen bei ihren Neufahrzeugen über fehlende USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole. So seien zwar die Aussparungen vorhanden, doch statt Ladebuchsen ist hinter der Abdeckung nur ein Hohlraum. Viele Käufer merken das erst viel später und nicht bereits beim Entgegennehmen des Fahrzeugs. Zudem, so heißt es etwa bei Reddit, weise Tesla Käufer nicht darauf hin, dass USB-Anschlüsse fehlen. Das ist aber nicht das einzige Ausstattungsmerkmal, das fehlt und das Tesla versucht zu verschweigen. Offenbar hat er US-amerikanische E-Auto-Hersteller auch die kabellose Auflagemöglichkeit für Handys entfernt.

Tesla rückt spät mit der Wahrheit heraus

So hat ein Käufer es Model Y beim Versuch sein iPhone 13 Pro Max kabellos aufzuladen festgestellt, dass das Ladepad nicht funktioniert. Als er bei Tesla nachgefragt hat, habe man ihm zunächst erklärt, dass es an der großen Kamerabeule seines iPhones liegt. Erst als der Käufer das widerlegen konnte, da sein iPhone in einem anderen Tesla-Fahrzeug problemlos aufgeladen wurde, rückte der E-Auto-Bauer mit der Wahrheit heraus. Man habe die Teile nicht und man werde den Käufer anrufen, sobald sie reinkommen, heißt es.

Aufgrund des weltweit vorherrschenden Mangels an Chips und anderen technischen Bauteilen verzichtet Tesla auf USB-Anschlüsse und kabelloses Laden. Einigen Kunden sagt man, dass die Bauteile Mitte Dezember kommen sollen und man die Fahrzeuge dann nachrüsten wolle. Fraglich bleibt, ob Tesla das kostenlos erledigt.

Mercedes macht es besser

Nicht nur Tesla hat mit der weltweiten Knappheit von Chips zu kämpfen. Auch Autobauer wie BMW und Mercedes melden Probleme. Allerdings funktioniert die Kommunikation hier anders als bei Tesla. So hat etwa Mercedes kürzlich bekannt gegeben, dass man nicht alle Neuwagen mit der kompletten technischen Ausstattung ausliefern könne. Betroffene Kunden bietet man jedoch einen reduzierten Preis an. Selbst eine Stornierung ist möglich, wenn man das Auto nicht mehr haben möchte. Tesla hingegen weist seine Käufer bei der Abholung von Neuwagen nicht auf die Einschränkungen hin. Stattdessen sucht man nach Ausflüchten und windet sich wie ein Aal, statt dem Kunden anzubieten, die Teile einzubauen, sobald sie verfügbar sind. Oder eben den Preis zu reduzieren.

So trifft ein Nutzer bei Reddit den Nagel auf den Kopf, wenn er schreibt: „Ich habe nicht das ganze Geld, ich werde das Fahrzeug bezahlen, wenn das Geld kommt.“ Tesla würde den Käufer so wohl nicht vom Hof fahren lassen.