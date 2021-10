Nachdem der Autovermieter Hertz 100.000 Tesla-Fahrzeuge bestellt hat, explodierte der Wert des E-Auto-Pioniers. Eine Billion US-Dollar ist das Unternehmen von Elon Musk nun wert. Umgerechnet sind das etwa 863 Milliarden Euro. Und das nach nur einer 18-jährigen Firmengeschichte. Noch nie in der gesamten Geschichte des Autos war ein Autobauer mehr wert. Doch das ist längst noch nicht alles.

Tesla zerlegt den Automarkt

Wie die folgende Grafik eindrucksvoll zeigt, ist Tesla nicht nur mehr wert als Toyota und VW zusammen. Die zwei größten Autobauer der Welt, die sich seit Jahren an der Spitze abwechseln, sind zusammengenommen nur ein Bruchteil dessen wert, was Tesla in diesen Tagen erreicht hat. Mehr noch: Tesla ist so viel wert wie die 15 größten Autobauer der Welt – plus Harley-Davidson.

Verblüffende Grafik: Tesla zerlegt VW, Mercedes und Co.

Der Visionär Elon Musk hat die gesamte Autoindustrie umgekrempelt und zum Umdenken bewegt. Ohne Tesla wäre das E-Auto wohl ebenfalls unausweichlich gewesen. Jedoch ist es fraglich, ob VW, Mercedes und Co. dieses mit einer derart hohen Geschwindigkeit entwickelt hätten, wie sie es heute machen. Doch Tesla geht es um viel mehr als nur darum, E-Autos zu verkaufen.

Die Zukunft des Autos

Tesla ist nicht nur hinsichtlich des E-Autos allen anderen Herstellern weit voraus. Auch beim autonomen Fahren ist der Vorsprung zu VW, Toyota und Co. enorm. So hat man am 22. Oktober die Beta-Version seiner Full-Self-Driving-Software für autonomes Fahren auf Version 10.3 aktualisiert. Zwar hat der Hersteller das Update wieder zurückgezogen, nachdem sich viele Tesla-Fahrer über schwere Fehler beschwert hatten. Doch Musk bleibt zuversichtlich. Bereits im August 2019 sagte der Tesla-Chef in einem Interview, dass Level 5 beziehungsweise die vollständige Autonomie erreicht wird und dass dies „sehr schnell gehen wird“.

Level 5 beim autonomen Fahren heißt: Das Auto übernimmt alle Fahrfunktionen, während Fahrer und Beifahrer zu Passagieren werden. Der derzeitige Stand befindet sich in Level 2 – auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Das Auto kann so zwar selbstständig bremsen, lenken und beschleunigen. Der Fahrer jedoch muss die Hand am Steuer lassen und das Auto führen. Zwar sind vollständig autonom fahrende Autos auf öffentlichen Straßen noch eine Vision. Nicht zuletzt deshalb, weil sie in den meisten Teilen der Welt verboten sind. Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann Autos ihre Insassen vollkommen autonom ans Ziel bringen werden.