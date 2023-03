Telekom & Vodafone: Beliebte Tarife vor dem Aus

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes müssen Telekom & Vodafone ihre Zero-Rating-Dienste einstellen. Schon seit 1. Juli vergangenen Jahres dürfen die Tarife nicht mehr neu vermarktet werden, in dieser Woche müssen sie nun auch für Bestandskunden abgeschaltet werden. Dabei geht es um Vodafone Pass und Stream On der Telekom. Wirkliche Alternativen sind nicht in Sicht, auch wenn die Netzbetreiber versuchen, Alternativen zu schaffen.

Tarife werden am 31. März abgeschaltet

Beide Datentarife hatten eines gemeinsam: Sie waren für den Kunden zumindest in der Basisversion kostenlos und sparten dir als Nutzer viel kostenpflichtiges Datenvolumen. Denn bestimmte Streamingdienste wie YouTube, Netflix oder Spotify, aber auch Dienste wie Instagram und Facebook konntest du ohne Anrechnung deines Datenvolumens nutzen. Doch das verstößt nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofes gegen die Netzneutralität und die Bundesnetzagentur verfügte deswegen vor fast einem Jahr die Einstellung der Tarife. Nach einer Übergangszeit geht es nun am 31. März also auch den letzten Nutzern „an den Kragen“.

Sowohl Telekom als auch Vodafone haben für ihre Bestandskunden kleine Entschädigungen bekannt gegeben. Die Telekom spendiert ihren Kunden eine unlimitierte Datenflatrate. Allerdings gilt diese nur 90 Tage lang. Alle betroffenen Kunden können sie zwischen dem 1. April und dem 31. Mai als Startdatum buchen. Die Option ist kostenlos. Nach den 90 Tagen wird es nach aktuellem Stand keine Entschädigungen oder Boni für die Kunden mehr geben. Immerhin kannst du so bei einer Buchung gegen Ende Mai den Sommer überbrücken und per Flatrate mobil surfen. Vodafone-Kunden bekommen als Ersatz jeden Monat zusätzliches Datenvolumen. Die Höhe des zusätzlichen Volumens unterscheidet sich je nach gebuchtem Tarif. Das kostenlose Datenvolumen gibt es dauerhaft und auch für Kunden, die Vodafone Pass nie aktiviert haben. Eine Alternative zu Zero-Rating-Tarifen können – zumindest für Intensivnutzer – nur echte Datenflatrates sein. Wir haben dir eine Auswahl an Tarifen zusammengestellt.

Anwalt rät zu Kündigung

Nach Ansicht des Anwalts Matthias Böse rechtfertigt die Einstellung von Telekom Stream On und Vodafone Pass übrigens auch eine Kündigung deines Vertrages. Es könnte sogar eine fristlose Beendigung in Frage kommen, schreibt er in seinem Blog.