Telekom mit neuem Metaverse-Erlebnis: Beatland lädt Nutzer ein

Die Telekom hat ein weiteres Metaverse-Erlebnis vorbereitet. Beatland präsentiert sich als virtuelle Welt, die mit einem Club, einem Kino, einem Avatar-Shop und einem Plattenladen ausgestattet wurde. Spieler sollen auch durch interaktive Spiel-Events unterhalten werden. Doch was darfst du von dem virtuellen Erlebnis genauer erwarten?

Telekom mit neuem Metaverse-Erlebnis – DJ legt auf

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen ist nach eigenen Angaben das erste weltweite, dass ein Metaverse-Erlebnis auf Roblox anbietet. Nur einen virtuellen Raum zu bauen, würde die heutigen Möglichkeiten der Technologie wohl kaum ausnutzen. Um Nutzer nach Beatlands zu locken und die Eröffnung zu feiern, hat die Telekom darum einiges vorbereitet. Zum einen soll DJ Boris Brejcha vom 22. Bis 24. April als Avatar im virtuellen Club auflegen. Neben dem Club können User einen Plattenladen entdecken, sowie animierte Kurzfilme im virtuellen Kino ansehen. Zu dieser Animationskunst sollen unter anderem Werke von Jack Sachs, Haein Kim sowie Aleksandra Bokova gehören.

Beatlands möchte User aktiv am Geschehen teilhaben lassen. Das soll neben spielen, tanzen oder arbeiten auch in Form von Rollenspielen und Mini-Games geschehen. So können Avatare etwa in Mini-Spielen verschiedene Nightlife-Jobs innerhalb der Welt durchlaufen, zu denen Record Store Manager, Promoter oder Club Bouncer gehören. Die passenden Outfits für die Avatare sowie weitere digitale Items, Verch genannt, können im Plattenladen oder im Telekom-Shop gekauft werden. Gezahlt wird dabei mit erspielten Beat Coins, einer Form von virtueller Währung, die sich Spieler mit den Aufgaben in Beatlands verdienen können. Die Erlöse, die die Telekom mit Beatlands einnimmt, möchte das Unternehmen direkt in den Ausbau des Beatland-Erlebnisses investieren.

Beatlands – der erste Eindruck

Wir hatten die Gelegenheit, Beatlands bereits vor dem offiziellen Roblox-Start zu besuchen. Das Metaverse-Erlebnis, das die Telekom vorbereitet hat, spielt sich auf einer zunächst überschaubaren Kartengröße ab. Sämtliche wichtige Hauptgebäude der Spielewelt, der Club, das Kino, der Plattenladen sowie ein Avatar-Shop, sind alle über den Hauptplatz erreichbar. Was zunächst ins Auge fällt, ist der große Countdown, mit dem die Telekom zum DJ-Auftritt im Metaverse herunterzählt. Sich in der Welt zu bewegen, funktioniert flüssig, sofern man über einen halbwegs leistungsstarken Computer oder wenigstens ein Mittelklasse-Smartphone verfügt. Bei großem Andrang auf die Server könnte es hier dennoch zu Problemen kommen, die reine Hardwareleistung benötigt jedoch keinen Gaming-Tower.

Insgesamt ist die Spielewelt recht detailreich gestaltet. Überall finden sich diverse Graffitis an den Wänden, es gibt Hinweisschilder und Schriftzüge sowie so manchen NPC. Die erste Mission, die Spieler beim Betreten von Beatlands starten dürfen, ist ein kleines Mini-Suchspiel. Auf der Suche nach den Buchstaben des Wortes „Beatland“ lässt sich die Umgebung wunderbar erkunden. Nett ist herbei, dass die Welt nicht ausgeschnitten wirkt, sondern stattdessen Straßenblockaden und Zäune dort errichtet sind, wo Spieler nicht weitergehen können. Da die Telekom ein mögliches Ausbauen des Beatland-Metaverse im Hinterkopf hat, könnten diese Wege auch bereits taktisch als Verbindungselemente eingeplant worden sein.

Beat Coins und Ingame-Jobs

Überall in der Spielewelt sind verschiedene Beat Coins versteckt, die Spieler einsammeln können. Hier und dort sind etwas Köpfchen und Geduld dafür gefragt. So kann man beispielsweise über kleine Sprungflächen auf Konstruktionen springen, um dort Münzen einzusammeln. Die kleinen Mini-Spiele in der Spielewelt sind recht nett gestaltet, funktionieren jedoch noch nicht völlig fehlerfrei. Ein wenig im Beatlands herumzuspielen, macht durchaus Spaß – mit den bisher freigeschalteten Funktionen wird das Ganze jedoch schnell monoton. Um das zu verhindern, scheint die Telekom mehrere Tagesmissionen geplant zu haben. Nach Vervollständigung der Buchstabensuche startet nämlich ein Countdown, der zum nächsten Tag für eine weitere Aufgabe herabzählte. Welche Form diese Aufgaben annehmen können, lässt sich jedoch noch nicht sagen. Bisher lässt sich Beatlands als nette Spielerei mit Potenzial betrachten. Ob es sich jedoch langfristig Interessenten sichern und beibehalten kann, wird stark von den geplanten Events und der Beschäftigungsmöglichkeiten der Spieler abhängen.