Telekom macht beliebte Option satte 56 Prozent teurer

Für Sport-Fans, insbesondere solche, die gerne Fußballspiele im Fernsehen verfolgen, brechen harte Zeiten. Denn nachdem die Preise bei Sky und DAZN in den vergangenen Monaten bereits gestiegen sind, hebt jetzt auch die Deutsche Telekom den Preis für eine beliebte Sport-Option an. Und zwar drastisch. Um satte 56 Prozent ist der Preis für die MegaSport-Option nach Ende der Fußball-Saison 2023/2024 in die Höhe geschnellt.

Telekom MegaSport Option ab sofort deutlich teurer

Der Optionstarif, der in vielen Tarifen von MagentaTV zubuchbar ist, beinhaltet viel Live-Sport in einem Paket. Dazu werden Inhalte von Wow (Sky), DAZN und Magenta Sport in einer Option gebündelt. So lassen sich unter anderem alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga live und in voller Länge oder in den beliebten Konferenzschaltungen verfolgen. Bisher war das zu einem Preis von 48 Euro pro Monat möglich. Doch die Zeiten des vergleichswiese günstigen Sport-Komplettpakets sind jetzt endgültig vorbei.

Im ersten Jahr kostet die MegaSport Option mit einem Jahr Mindestvertragslaufzeit ab sofort 55 Euro pro Monat. Ab dem 13. Monat wird es dann noch teurer. Denn dann steigt die monatlich zu zahlende Grundgebühr bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit auf satte 75 Euro. Das entspricht einer Erhöhung des monatlichen Grundpreises um die eingangs erwähnten rund 56 Prozent. Trotzdem ergibt sich noch ein Preisvorteil in Höhe von knapp 19 Euro pro Monat auf die regulären Konditionen von Magenta Sport (7,95 Euro pro Monat), Wow Live-Sport inklusive Wow Premium (40,99 Euro) sowie DAZN (44,99 Euro).

Neue Preise gelten auch für Bestandskunden

Nicht zubuchbar ist die MegaSport Option zu den Tarifen MagentaTV Flex und MagentaTV Smart Flex. Das inkludierte Wow Premium gestattet die werbefreie Nutzung der inkludierten Wow-Inhalte. Zudem ist Streaming der Wow-Inhalte auf zwei Geräten in Full HD (1.080p) sowie mit Dolby Digital 5.1 Surround-Sound möglich. Auch Bestandskunden müssen übrigens die neuen Preise zahlen. Sie werden in diesen Tagen von der Telekom schriftlich über die neuen Konditionen informiert.