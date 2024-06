Die Deutsche Telekom ist aktuell in Spendierlaune. Denn ab heute haben nach Angaben des Mobilfunkers alle Kunden, die eine Vertragsbeziehung mit dem Anbieter haben, Zugriff auf das 5G-Netz der Telekom. Das gilt ausdrücklich für alle Privatkunden und „viele“ Geschäftskunden, deren Vertrag bisher nur LTE vorsah. Nach Angaben des Netzbetreibers sind es etwa vier Millionen Handyverträge und Prepaid-Karten, die ab sofort 5G nutzen können. Offenbar gibt es aber vor allem im Geschäftskundenbereich weiterhin Ausnahmen.

5G-Freischaltung nur für echte Telekom-Kunden

Die 5G-Nutzung für diese Kunden sei ohne zeitliche Einschränkungen zu den Konditionen des bestehenden Vertrags möglich, so die Telekom. „Unsere Netze stehen für Highspeed und das Erleben nahtloser Konnektivität“, so Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom. An der vereinbarten Datenrate ändert sich allerdings nichts. Hast du also mit der Telekom einen Vertrag, der beispielsweise Surfen mit bis zu 50 Mbit/s vorsieht, so wirst du auch per 5G nicht mehr erreichen.

Allerdings kommen nur echte Telekom-Kunden dazu, das Netz zu nutzen. Nutzt du zwar das Netz der Bonner, hast aber einen anderen Vertragspartner, so gilt diese Freischaltung nicht. Das betrifft beispielsweise Kunden der zahlreichen freenet-Marken, die regelmäßig Telekom-Verträge zu günstigen Konditionen vermarkten. Hier gibt es in aller Regel nur Zugriff auf LTE. Das ändert sich auch nicht. Auch die Telekom-Discount-Marke congstar verlangt weiterhin von seinen Vertragskunden einen Extra-Obolus für 5G. 3 Euro monatlich sollen Kunden hier aktuell zahlen, bei Prepaid-Kunden ist 5G inkludiert. Das ist insofern für die Kunden schwer zu vermitteln, als dass congstar-Kunden laut Impressum auch Kunden der Telekom Deutschland GmbH sind.

Um 5G nutzen zu können, benötigst du ein 5G-fähiges Handy. Außerdem musst du in den Einstellungen deines Handys hinterlegen, dass dein Smartphone sich auch im 5G-Netz einbuchen darf.

Kostenloses mobiles Internet bis 14. Juli

Ebenfalls nur für „echte“ Telekom-Kunden gilt ab heute eine Aktion zur Fußball-EM 2024. Du bekommst noch einer kostenlosen Registrierung über die Mein-Magenta-App oder pass.telekom.de komplett unlimitiertes Datenvolumen im deutschen LTE- und 5G-Netz des Konzerns bis zum Ende der Europameisterschaft am 14. Juli. Congstar-Kunden können immerhin an Tagen, an denen die deutsche Nationalmannschaft spielt, kostenlos surfen und so die Spiele auch mobil sehen.