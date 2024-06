Bist du Kunde bei der Telekom (keine Provider-Verträge), so gibt es für dich für den Zeitraum vom 14. Juni bis 14. Juli gute Nachrichten. Du hast, egal, was dein Vertrag eigentlich vorsieht, eine unlimitierte Daten-Flatrate für das Telekom-Netz. Grund ist die in diesem Zeitraum stattfindende Fußball–Europameisterschaft. „Durch das unlimitierte Datenvolumen im Zeitraum der Euro zeigen wir, dass wir den veränderten Sehgewohnheiten unserer Kunden während so eines Großevents Rechnung tragen“, sagt Telekom-Privatkundenchef Wolfgang Metze. Auch congstar wird eine ähnliche Aktion starten.

congstar eifert Telekom-Aktion nach – in abgespeckter Version

Doch zunächst noch einmal zur Telekom: Berechtigt sind die Tarife MagentaMobil inkl. Young, Data, Business Mobil, Business Mobil Data (ausgenommen MagentaMobil Speedbox, MagentaMobil GÖNN und Smart Connect), PlusKarten, Family Card (inkl. Basic und Kids & Teens), CombiCards, MagentaEINS Unlimited inkl. Community Cards, sofern sie nach 2011 gebucht wurden. Auch Prepaid-Tarife mit inkludiertem Datenvolumen sind berechtigt. Wichtig: Du musst die kostenlose Aktion aktiv buchen. Das geht je nach Tarif in der Regel über die MeinMagenta-App, teilweise aber auch über die Buchungsseite pass.telekom.de.

Auch die Telekom-Discount-Marke congstar bietet dir kostenloses Datenvolumen zur EM. Das bestätigte uns das Unternehmen auf Anfrage. Doch die Aktion verläuft anders als bei der Premium-Marke Telekom. Denn während du bei der Telekom den gesamten EM-Zeitraum über kostenlos im Internet surfen kannst, sind es bei congstar nur einige Tage. An allen Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft, also dem 14.,19. und 23. Juni, kannst du dir über die congstar App einen kostenlosen Unlimited Daypass buchen. Du kannst also an den Spieltagen der deutschen Mannschaft kostenlos surfen, nicht aber an allen anderen Tagen während der EM. Dafür zahlst du bei congstar für deinen Tarif in der Regel auch deutlich weniger als bei einem Original-Telekom-Vertrag.

Wichtig: Übersteht die deutsche Mannschaft die Gruppenphase, so wird die congstar-Aktion auch an den folgenden Entscheidungsspielen wie dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und womöglich dem Finale gelten. Bestenfalls kannst du also an sieben Tagen kostenlos im Netz surfen. Die Aktion gilt für alle congstar-Kunden, die einen congstar Postpaid- oder Prepaid-Mobilfunktarif gebucht haben. Voraussetzung für die Nutzung ist, dass in ihrem Tarif die Datennutzung inkludiert oder eine Datenoption aktiv ist (beispielsweise bei Prepaid wie ich will). Die Buchung ist nur am jeweiligen Spieltag möglich. Bei der Telekom selbst kannst du dich bereits jetzt anmelden.

