SUV-Fahrer haben beim Parken ein Problem und wissen es häufig nicht

Jetzt weiterlesen

Am E-Auto führt offenbar kein Weg vorbei. Ein Autobauer nach dem anderen verkündet das Aus für Verbrenner. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis es nur noch Elektroautos zu kaufen geben wird. Doch nun folgt eine Hiobsbotschaft. Denn es gibt einen Haken an der Sache.