Stromspeicher ohne Wechselrichter? Dieser deutsche Hersteller macht’s möglich

Damit du den durch deine PV-Anlage erzeugten Strom innerhalb deines Haushaltes nutzen kannst, muss er von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden. Üblicherweise übernimmt diese Aufgabe ein Wechselrichter, den man entweder als Verbindungsglied zwischen einem Stromspeicher und dem Hausstrom anbringt oder der gleich in der Powerstation integriert ist. Ab sofort kannst du jedoch einen Stromspeicher ohne Wechselrichter vom deutschen Hersteller SAX Power erwerben. Seine neuartige Technologie bietet einige vielversprechende Zukunftsaussichten für den Energiemarkt. Denn anstatt ein separates Bauteil für die Umwandlung zu benötigen, verwandeln die Batteriezellen des Speichers selbst den Gleichstrom in Wechselstrom um. Das bringt nicht nur eine Kostenersparnis, sondern ebenso eine erhöhte Lebensdauer des Stromspeichers mit sich.

Stromspeicher ohne Wechselrichter wandelt Strom in Batteriezellen um

Mit dem anhaltenden Interesse an Balkonkraftwerken und PV-Anlagen steigt auch der Absatz von Stromspeichern weiter an. Mithilfe von Stromspeichern kann überschüssig produzierter Strom der eigenen Anlage eingespeichert werden, um möglichst viel davon selbst zu verbrauchen. Dadurch steigt der Autarkiegrad von Haushalten auf 60 bis 80 Prozent an. Da mehr des erzeugten Stroms selbst genutzt wird, führt ein Stromspeicher in passender Größenordnung schnell dazu, dass sich PV-Anlage und Stromspeicher schneller amortisieren. Nach Ablauf der Amortisationszeit können beide Systeme häufig noch weitere Jahre genutzt werden, um hunderte Euro an Kosten im Jahr einzusparen. Bis zu 2.000 Euro Ersparnis sind bei einer idealen Kombination aus PV-Anlage und Speicher laut Stiftung Warentest möglich.

Eine Komponente, die bisher in keinem der Systeme wegzudenken war, ist ein passender Wechselrichter. Je nach System kann dieser als separate Einheit eingebaut oder bereits im Stromspeicher integriert vorzufinden sein. Ein Wechselrichter sorgt nicht nur für die Umwandlung des Stroms, er limitiert zugleich auch die Anlagenleistung auf einen bestimmten Wert. Dadurch wird der Wechselrichter schnell zum limitierenden Faktor eines Stromspeichers. Während sich die Speicherkapazität häufig durch zusätzliche Batterien verbessern lässt, ist eine höhere Wattleistung des Wechselrichters zu erhalten, wesentlich schwieriger. Einige Hersteller bieten zwar Kombinierungsoptionen für Powerstations zur Leistungssteigerung an. Doch nicht alle Geräte sind dafür geeignet, sodass man bereits von Anfang an in ein passendes Modell investieren muss.

Intelligente Steuerung der Batteriezellen bringt Ladungsausgleich

SAX‘ Technologie basiert auf einer intelligenten, digitalen Steuerung der Batteriezellen, durch die der Stromspeicher die Gleichspannung direkt in eine Wechselspannung umwandelt. Um die benötigte Hochvolt-Wechselspannung zu liefern, akkumuliert die Batterie die Zellspannung und wandelt sie in eine Sinusform um. Durch die spezielle SAX-Schaltung können die Zellen dabei unabhängig voneinander agieren. So kann der Stromspeicher den Ladungszustand sowohl im einzelnen Speicher als auch in Kombination mit einer Erweiterungsbatterie optimal ausgleichen. Da kein zusätzlicher Wechselrichter benötigt wird, kann der SAX Stromspeicher besonders leicht installiert werden. Alles, was dazu nötig ist, ist eine spezielle Sicherheitssteckdose, die man einfach an das Stromnetz deines Hauses anschließt. Dazu sparst du an zusätzlichen Kosten, da du keinen Wechselrichter mit einer spezifischen Leistung zwischen Stromspeicher und Haussystem installieren musst. Da der Stromspeicher selbst keinen integrierten Wechselrichter besitzt, spart der Hersteller Kosten in der Herstellung, die sich in einem besseren Anschaffungspreis niederschlagen.

Stromspeicher erweiterbar auf 17,4 Kilowattstunden Speicherkapazität

Dabei ist der neue Stromspeicher keineswegs auf eine geringe Speicherkapazität begrenzt. Seine Lithium-Ionen-Akkus besitzen eine Kapazität von 5,8 Kilowattstunden, die du mit bis zu drei weiteren Batterien auf 17,4 Kilowattstunden erhöhen kannst. Das kann auch geschehen, nachdem du bereits eine Solaranlage installiert hast. Du musst dich also nicht beim ersten Kauf entscheiden, die maximale Speicherkapazität nach Hause zu holen. In den meisten Haushalten werden 5 bis 10 Kilowattstunden als Speichergröße vollkommen ausreichen. Wie viele moderne Stromspeicher kannst du auch den SAX Stromspeicher stetig über eine passende App überwachen.

Der Batteriespeicher ist dazu imstande, eigenständig mit einem intelligenten Stromzähler zu kommunizieren, sodass er die Stromabgabe anpasst. So verschenkst du keine Kilowattstunde Strom, die du selbst nutzen könntest. Das Brand- oder Explosionsrisiko ist laut Hersteller bei diesem Stromspeicher dank eines Überwachungssystems deutlich reduziert. Innerhalb von 0,0002 Sekunden kann sich die Batterie im Notfall selbstständig abschalten. Durch die schonende Technologie schafft es die SAX-Batterie auf eine erhöhte Lebensdauer, da sie den Ladungsausgleich im Gegensatz zur Konkurrenz direkt auf Zellebene durchführt. Klassische Batterien sind lediglich so langlebig wie ihre schwächsten Batteriezellen.