Doppelt so viel Power: Bluetti EP600 Heimspeicher mit bahnbrechender Erneuerung

Bluetti ist einer der bekanntesten Hersteller für Stromspeichersysteme. Im vergangenen Jahr führte der Hersteller mit der EP600 einen neuen Heimspeicher an, der sich dank der großen Kapazitäten ideal als Ergänzung zu PV-Anlagen eignete. Das neue Modell genoss entsprechende Beliebtheit und fand den Weg in zahlreiche Eigenheime. Jetzt hat Bluetti den EP600 Heimspeicher kräftig mit Funktionen nachgerüstet, die doppelt so viel Leistung für das System ermöglichen.

EP600 Heimspeicher mit Parallelbetrieb

Bisher musstest du an einen EP600 Heimspeicher stetig mit mindestens 2 B500-Batterien kombinieren. Ab sofort kannst du den Stromspeicher mit bereits einer B500-Batterie betreiben. Der Grund dafür ist die Integration eines neuen Parallelbetriebs, in dem sich zwei EP600 und die dazugehörigen Batterien miteinander verbinden können. Dadurch ermöglicht dir das neue Setup doppelt so viel Power wie bisher. Die Kombination aus EP600+B500 bietet dir eine Speicherkapazität von 4.960 Wattstunden. Beim Anschluss an das Stromnetz bietet der Heimspeicher dir eine Leistung von 5.000 Watt. Kombiniert mit einem Solarsystem sind sogar bis zu 6.000 Watt möglich.

Doppelt so viel Power für dein Heim

Durch die neue Möglichkeit des Parallelbetriebs verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit des Heimspeichers. Somit kann durch zwei Sätze EP600+B500 eine Speicherkapazität von 9.920 Wh mit einer Nennleistung von bis zu 12.000 Watt erreicht werden. Dadurch eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Stromversorgung eines gesamten Haushaltes. Insbesondere in Kombination mit der Verwaltung des eigenen Energieverbrauchs sowie der effektiven Nutzung von Solarstrom.

Im Netzmodus verfügt die parallele Einrichtung von zwei EP600-Systemen über eine kombinierte Leistung von 10.000 Watt. Dadurch steht dir ausreichend Kapazität zur Verfügung, um auch den gleichzeitigen Betrieb von verschiedenen Haushaltsgeräten zu ermöglichen. Seien es Kühlschränke, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ein Backofen oder Heizgeräte. Sogar Elektrowerkzeug und Elektrofahrzeuge sind bei diesen Werten kein Problem für das neue System. Natürlich kann der EP600 auch weiterhin auf bis 4 B500 Batterien aufgerüstet werden.

Ideal gerüstet für Stromausfälle

In Notfallszenarien oder bei Stromausfällen wechselt das EP600-System nahtlos innerhalb von 10 Millisekunden vom Netzstrom auf den Batteriestrom. Dabei kann es selbst bei einer Trennung vom Netz noch immer eine Leistung von 7.600 Watt für das gesamte Haus zur Verfügung stellen. Alle wichtigen Gerätschaften wie beispielsweise Kühlschränke oder Gefrierschränke werden so in ihrem Betrieb nicht unterbrochen.

Ist der EP600 Heimspeicher dabei mit einem Solarsystem verbunden, können bis zu 12.000 Watt bereitgestellt werden, um trotz des Stromausfalles alle Geräte zu versorgen. Da zwei kombinierte EP600+B500-Systeme eine Gesamtkapazität von 9.920 Wh besitzen, können sie auch bei einem längeren Stromausfall ausreichend Strom liefern. Durch die Bluetti Mobilanwendung kannst du dabei stets deine Einstellungen überwachen und deinen Stromverbrauch sorgfältig planen.

Optimiert für die Bevorratung von Solarstrom

Das verbundene EP600-System kannst du nahtlos in bereits bestehende oder neue Solarsysteme integrieren. Insgesamt bietet es eine Solarladekapazität von bis zu 12.000 Watt an, sodass du bei vielen der gängigen PV-Anlagengrößen keine Kilowattstunde Strom verschenkst. Die überschüssige Energie speichert der EP600 Heimspeicher über den Tag für dich ein, sodass du diesen während der Nacht oder bei Stromausfällen verwenden kannst. Durch diese anpassungsfähigen Ansätze kannst du dir eine langfristige und gleichmäßige Versorgung mit Solarenergie sichern, die wesentlich unabhängiger von der Tageszeit und den Wetterbedingungen ausfällt.

Doch auch wer keine PV-Anlage besitzt, kann von dem verbesserten EP600-System profitieren. Dazu musst du lediglich die Batterie zu Nebenverkehrszeiten aufladen und kannst dich während der Spitzenzeiten mit gespeicherter, kostengünstiger Energie versorgen. Besonders nützlich ist dieses Feature in Kombination mit einem Stromtarif mit flexiblen Preisen. Während der besonders günstigen Tageszeiten kannst du dir so den Strom sichern, den du für einen ganzen Tag oder länger benötigst. Mithilfe eines 5.000 Watt Wechselstrom-Eingangs kann das System seine 9.920 Wattstunden Kapazität innerhalb von kürzester Zeit aufladen. Auch hier ist die Bluetti Mobilanwendung ein passender Helfer, der dich deinen Energieverbrauch optimal abstimmen lässt.

Langlebige Batterie mit 10 Jahren Garantie

Der EP600 Heimspeicher ist eine Investition, die dich lange Zeit zu Hause unterstützen soll. Dafür nutzt Bluetti die sichersten LiFePO4-Batterien, die über eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren verfügen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem (BMS) verhindert der EP600 effektiv Kurzschlüsse, Überladungen oder andere potenzielle Gefahren von Stromspeichern. Dabei bietet dir der Hersteller eine 10-jährige Garantie auf das System. Um die Sicherheit des EP600 Heimspeichers auch vor Umwelteinflüssen zu gewährleisten, verfügt der Stromspeicher über einen IP65-Standard. Somit ist das Gerät vor Staub und Wasser geschützt.

Der EP600 Heimspeicher ist für die Installation innen und außen geeignet

Die Installation und Nutzung des EP600 Heimspeichers fallen unkompliziert aus. Du musst nicht dein gesamtes Zuhause neu verkabeln lassen oder deine Einrichtung groß für die Integration ändern. Das System lässt sich vertikal stapeln und auf dem Boden platzieren, eine Wandmontage ist nicht erforderlich. Der IP65-Schutz sowie eine leise Betriebslautstärke von 50 dB ermöglichen dir eine Installation sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes. Bluetti selbst bietet weltweit Vor-Ort-Installationsdienste für die eigenen Stromspeicher an.

