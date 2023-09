Tischkraftwerk statt Balkonkraftwerk: Solarstrom vom Balkontisch

Bis zu acht Personen haben Platz am Solartisch von Technaxx. Auf der IFA in Berlin zeigt die Firma ihren ersten Tisch, der Strom produziert. Wird der Tisch nicht als Ablage genutzt, so erzeugt er Strom. Bis zu 410 Watt Peak generieren die Solarpaneele, der vormontierte Mikrowechselrichter hat eine Ausgangsleistung von bis zu 300 Watt. Das sollte bei den meisten Haushalten ausreichen, um die Grundlast abzudecken, die durch Standby-Verbraucher und Kühlschrank aufkommt.

Tischkraftwerk kann 300 Watt einspeisen

Nach Angaben des Herstellers wird auch Strom erzeugt, wenn du Tisch wie einen Tisch hinstellst. Sprich dann, wenn er flach auf dem Balkon oder der Terrasse steht. Um den Solarertrag zu erhöhen, kannst du das Solarmodul aber auch in einem justierbaren Winkel von 20, 30 oder 35 Grad hochstellen. Auf dem Messestand wirkte dieses Gestell allerdings etwas wackelig und ließ sich beim Hochstellen sogar anheben. Zudem waren auf dem Ausstellungsmodell zwei Personen notwendig, um das Modul anzuwinkeln. Bis zur Marktverfügbarkeit wird sich das nach Technaxx-Angaben aber noch ändern.

Im Lieferumfang enthalten ist ein vormontierter Mikrowechselrichter mit einer Ausgangsleistung von bis zu 300 Watt. Er ist unterhalb der Solar-Tischplatte montiert, wird aber nicht mit angewinkelt. Er wandelt den erzeugten Solarstrom in Wechselstrom um. Per Schuko-Stecker wandert der Strom dann über eine Steckdose in dein Hausstromnetz. Eine Installation durch einen Elektriker oder eine Genehmigung sind nicht erforderlich. Allerdings musst du das Tischkraftwerk wie ein Balkonkraftwerk per vereinfachter Anmeldung beim Netzbetreiber sowie per Eintrag in das Markenstammdatenregister der Bundesnetzagentur anmelden.

Technaxx-Tischkraftwerk auf der IFA

Die Abmessungen der Solar-Tischplatte betragen 173 x 114 x 4 Zentimeter, während das Gestell 125 Zentimeter lang, 103 Zentimeter breit und 80 Zentimeter hoch ist. Das gesamte Gewicht beträgt 32,5 Kilogramm. Wenn das Paket mit dem Tisch zu dir nach Hause kommt, sollst du nur noch die Tischbeine montieren müssen. Zu sehr belasten solltest du den Tisch nicht: Er ist nur für 25 Kilo ausgelegt.

Der Tisch in der großen Version ist auf der IFA zu sehen und soll für 599 Euro auf den Markt kommen. Mit einer Verfügbarkeit rechnet der Anbieter ab November. Hinter den Kulissen auf dem IFA-Stand war eine zweite Variante in ähnlicher Größe, aber mit zusammen schiebbaren Modulen zu sehen, sodass man einen ausziehbaren Tisch hat. Ob dieser auf dem Markt erscheinen wird, ist unklar. Allerdings denkt man ernsthaft über eine kleine Version des Tisches nach, um auch für kleine Stadtbalkone eine Solaranlage dieser Art liefern zu können. Diese wird dann wohl 150 Watt einspeisen können.