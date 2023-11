PV-Anlagen einfach aufrüsten: Diese Speicherlösung ist clever und spart den Papierkrieg

Einen Speicher in eine ältere Solaranlage zu integrieren, ist bisher eine heikle Angelegenheit. Denn in der Regel musst du entweder deinen alten Wechselrichter auswechseln oder einen zusätzlichen Wechselrichter allein für die Speichermöglichkeit zusätzlich einbauen. Eine Lösung dafür hat nun Ecoflow vorgestellt. Die Ecoflow PowerOcean DC Fit wird nämlich nicht auf der AC-Seite eingebaut, sondern auf der PV-, also der Gleichspannungs-Seite. Damit kannst du Geld sparen und etwas autarker von schwankenden Strompreisen werden.

Neue Hausakkus zum Nachrüsten alter Solaranlagen

Die neuen Akkus können direkt an die Solaranlage angeschlossen werden und fügen sich somit zwischen den Paneelen und dem Wechselrichter ein. Die Installation soll dabei mit den meisten verbauten Wechselrichtern funktionieren. Damit bleibt die AC-Seite, also die Seite des Stromkreises mit dem Netzanschluss, von der Installation unberührt.

Einzig ein Smart-Meter ist nötig, damit der Stromspeicher unter anderem weiß, wie viel Strom gerade für den Haushalt benötigt wird und wie viel er „einlagern“ kann, ohne dass du aus dem Netz zukaufen musst. Hast du noch kein Smart-Meter, bietet der Ecoflow PowerOcean DC Fit noch einen kleinen Vorteil: Ein solcher intelligenter Zähler ist im Lieferumfang schon dabei.

Das Prinzip der Speicherung auf DC-Seite spart nicht nur eine Menge Installationsarbeit, sondern auch die langwierige Genehmigungs-Bürokratie. Der Einbau muss lediglich bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden.

Die Akkus sind dabei modular und du kannst mit einem 5 kWh-Paket starten. Insgesamt kannst du das System auf 15 kWh (Kilowattstunden) erweitern. Die Akkus besitzen ein 800-V-System und stammen vom Hersteller CATL. Damit du sie nicht zwingend in den Wohnraum stellen musst, sind sie nach IP 65 wetterfest. Zudem kommen diese mit einem integrierten Heizsystem, das die Funktionalität bis -20 Grad Celsius garantiert.

Dazu besitzt jeder Akku-Block ein eigenes Batterieüberwachungssystem und einen Überhitzungs- und Feuerschutz. Die Erweiterungen können dabei ohne zusätzliche Kabel per Plug-and-Play auf die anderen Module aufgesteckt werden. Das macht die Installation noch einmal schneller. Du kannst die Akkus mit zwei PV-Strings mit maximal 5 kW (Kilowatt) laden. Der maximale Ausgangsstrom liegt pro String bei 12 A.

Weitere Komponenten für das Ecoflow-System

Neben der DC Fit hat Ecoflow noch weitere Komponenten für das eigene Ökosystem vorgestellt beziehungsweise den Marktstart veröffentlicht. Mit dem Power Puls zeigt Ecoflow eine Wallbox für E-Autos, die den Industriestandard von 11 kW leistet und die du intelligent ansteuern kannst. Über das ebenfalls neue PowerInsight-System, einem Überwachungssystem in einem 10-Zoll-Touch-Display, kannst du beispielsweise bestimmen, dass die Wallbox dein Auto nur mit der Energie versorgt, die deine PV-Anlage erzeugt und so deine „Tankkosten“ auf null reduzieren. Die beiden sind ab Anfang 2024 erhältlich.

Die PV-Erweiterung Ecoflow PowerOcean DC Fit ist ab April 2024 offiziell zu haben. Ein Angebot kannst du dir jedoch jetzt schon von Ecoflow erstellen lassen.