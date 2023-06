Bis zu 25 Jahre Garantie! Dieser Hersteller setzt beim Solar- & Energiespeicher echte Maßstäbe

Einer der mittlerweile größeren Player auf dem Markt der Energiespeicherung und -generierung ist EcoFlow. Die Firma steht seit 2017 für mehr oder weniger mobile Powerstations und Balkonkraftwerke. Bekannt sind insbesondere die Serien River und Delta (hier zum Beispiel die Delta 2 im inside digital Lesertest). Und wer die sprechenden Namen weiterdenkt, erkennt vielleicht, worin die Produkt-Strategie im wahrsten Wortsinn mündet. Nach River und Delta kommt: Ocean.

EcoFlow PowerOcean: Hausbatterie-Speicher der neuesten Generation

Die neue Speicherlösung richtet sich an Besitzer von Solaranlagen – ob auf dem Balkon oder eher noch auf dem Dach. Allerdings kann sie auch als Zwischenspeicher für unabhängige Stromversorgung im ganzen Haus verwendet werden, sprich: Sie lädt sich auch übers Netz auf und speichert die Energie zur steten Abgabe, wann immer du sie benötigst. Unabhängig von externem Zustrom.

Hinter PowerOcean verbirgt sich also ein fest zu installierender Energiespeicher mit einer Kapazität von 5 kWh je Modul. Du kannst bis zu neun Module parallel zusammenschließen und damit die Gesamtkapazität deines Hausspeichers auf 45 kWh steigern. Die Module können einfach aufeinander gebaut werden und sind kabellos verbunden, was dem Konstrukt zusätzliche Stabilität und Sicherheit verleiht. Der modulare Ansatz ermöglicht es dem Nutzer klein, also mit nur einem Modul, anzufangen und bei Bedarf einfach erweitern zu können.

Für die stabile Abgabe der Energie ist ein Hybrid-Wechselrichter immer Teil des ersten Batteriepacks. Der sorgt dafür, dass du stetigen Wechselstrom (AC) aus der Batterie bekommst. Diese ist gleichzeitig mit einem Spannungswandler (DC-DC-Wandler) ausgerüstet, damit das System mit nur einem einzigen Batteriepack funktionsfähig ist. Bei vielen anderen Systemen wird die nahtlose Abgabe in den Wechselrichter durch mehrere in Reihe geschaltete Batterien ermöglicht, was den Preis in die Höhe treibt.

EcoFlow PowerOcean Hausbatterie mit Wechselrichter und bis zu 25 Jahren Garantie. Die Module sind nur 18 mm dick und damit platzsparend.

Wichtig zu wissen: Die Module der EcoFlow PowerOcean sind per IP65-Zertifizierung wasser– und staubdicht. Du kannst den Hausenergiespeicher von EcoFlow also auch draußen anbringen. Per App lässt sich das System einrichten und in Echtzeit überwachen. So kannst du hier auch die Abgabe- und Aufnahme-Parameter jederzeit und von überall aus einstellen.

Starke Ansage: Bis zu 25 Jahre Garantie

Das Thema Sicherheit strahlt auch nach Innen. Integriert ist ein Brandschutzmodul, das sich automatisch bei einer Überhitzung ab 170 °C aktiviert. Die zum Einsatz kommenden LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat, auch LiFePO4 genannt) sollen laut EcoFlow über 6.000 Ladezyklen überdauern.

Die erwartete Lebensdauer unterstreicht der Hersteller, indem er 15 Jahre Garantie gewährt, was bereits führend für die Branche ist. Allerdings – und das ist neu – können Kunden diese Garantie gegen Aufpreis auf 25 Jahre erweitern. Das ist eine echte Ansage und ein Vertrauensvorschuss in die eigentlich doch so sensible Technik.

Einen konkreten Preis für das Speichersystem PowerOcean nennt EcoFlow nicht. Da hier – wenngleich kurzer – Profi-Installationsaufwand hinzukommt, lässt sich auch kein pauschaler nennen. Auf der Seite des Herstellers kannst du dir ein individuelles und unverbindliches Angebot einholen.

„Weil wir es können“ – EcoFlow baut nicht nur Akkus und Solarplatten

EcoFlow stellte seine neuen Produkte im Rahmen der Messe ees 2023 vor, die zusammen mit der Intersolar in München stattfindet. Hier zeigte man außerdem ein neues Balkonkraftwerk mit tragbarem Speicher – PowerStream – und einen nachrüstbaren Speicher für bereits vorhandene Solaranlagen – PowerOcean DC Fit. Hier ist der Clou, dass hier durch die direkte Anbindung an das bestehende Solarkraftwerk keine neue Netzanschlussgenehmigung nötig ist. Du kannst den Speicher, der mit fast allen marktüblichen Wechselrichtern kompatibel sein soll, einfach anschließen und loslegen.

Außerdem zeigte der Hersteller erneut die im Frühjahr vorgestellten „anderen“ Produkte. Einen autarken Rasenmäher-Roboter „Blade“ sowie eine tragbare Kühlbox „Glacier“ und eine Klimaanlage für Camper und kleine Räume, die „Wave 2“. Mehr zu den Produkten liest du in diesem Artikel. EcoFlow zeigte sich im Gespräch mit uns kämpferisch und selbstbewusst. Auch diese Schiene werde man auf Basis der Substanz im Energie-Geschäft ausbauen. „Weil wir es können“, so der flotte Kommentar zum Ausbau der eher anwendungsbezogenen Geräte.