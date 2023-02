PV-Anlage von Schnee und Eis befreien – das solltest du vermeiden

Besitzer von Solaranlagen möchten so viel Strom wie möglich damit generieren. In den Wintermonaten können die Solarmodule jedoch mit Schnee bedeckt sein. Eine PV-Anlage von Schnee und Eis zu befreien, kann nützlich sein. Bei falscher Herangehensweise können jedoch Schäden an der Anlage oder Verletzungen drohen. Eissegmente solltest du grundsätzlich nur entfernen, wenn sie sich als Teile der Masse mit dem Schnee gemeinsam lösen lassen. Beim Versuch, Eis von der PV-Anlage abzukratzen, riskierst du mehr, als du gewinnst.

PV-Anlage von Schnee und Eis befreien – Nicht jede Anlage solltest du manuell reinigen

Die gute Nachricht ist: In den meisten Fällen musst du deine PV-Anlage nicht manuell von Schnee und Eis befreien. Da die Solarmodule mit einer gewissen Neigung ausgerichtet sind, sammelt sich selten eine größere Menge darauf. Doch auch kleine Menge können den Ertrag deiner Anlage bereits beeinträchtigen. Auf die Jahresbilanz betrachtet mag das nur ein Bruchteil deiner Stromerzeugung sein, schließlich bieten die Wintermonate ohnehin das geringste Sonnenlicht. Bei größeren PV-Anlagen bedeutet das dennoch bares Geld. Selbst in den dunklen Jahreszeiten lassen sich hier noch zwei bis dreistellige Beträge erzielen. Unglücklicherweise sind die großen Solaranlagen auf unseren Dächern auch jene, die sich am schlechtesten reinigen lassen.

Auf keinen Fall solltest du ungesichert im Winter auf dein Dach steigen, um deine PV-Anlage von Schnee und Eis zu befreien. Dabei besteht ein hohes Risiko, da die Schnee- und Eismasse ins Rutschen geraten könnte. Die Gefahr, dass du dabei vom Dach fällst oder dich anderweitig verletzt, ist sehr hoch. Grundsätzlich können von Dächern im Winter große Mengen an Schnee und Eis fallen, die gern als Gefahrenquelle unterschätzt werden. Möchtest du eine PV-Anlage direkt auf deinem Dach reinigen, ist daher besondere Vorsicht geboten.

Abhilfe kann dabei eine ausziehbare Teleskopstange schaffen. Diese lässt sich mit zahlreichen Werkzeugen kombinieren, sodass sie sich als Anschaffung für dein Heim aus mehreren Gründen lohnen kann. Ideal bieten sich dafür Teleskopstangen für Fensterputzer an, die häufig bereits im Set mit einem passenden Aufsatz geliefert werden. Mit ihnen kannst du vom Boden aus Schnee und Eis direkt von deiner Anlage entfernen. Einige Hersteller bieten diese auch mit einer sogenannten Solarbürste an, deren Borsten weich genug sind, um deine Paneele ohne Kratzer von Verunreinigungen zu befreien. Achte dabei darauf, dass du stets seitlich versetzt zur Anlage stehst und nicht darunter, damit dich herabfallende Schnee- und Eismassen nicht treffen.

Balkonkraftwerk von Schnee und Eis säubern

Bei Balkonkraftwerken benötigst du häufig keine lange Teleskopstange, um die Anlage zu erreichen. Hast du sie jedoch an der Hausfassade montiert, kann eine solche dennoch nützlich sein. Ähnlich wie bei großen PV-Anlagen auf dem Dach gilt auch hier, dass du dich nie so positionieren solltest, dass du dich selbst mit Schnee oder Eis treffen kannst. Steht dein Balkonkraftwerk direkt auf dem Boden, fällt dir die Reinigung wesentlich leichter. Hier kannst du direkt mit einer weichen Bürste oder einem weichen Mikrofasertuch arbeiten, um den Schnee behutsam von den Paneelen zu lösen.

Theoretisch ließe sich Schnee und Eis auch mit warmem, nicht heißen, Wasser anschmelzen, damit du die Anlage besser befreien kannst. Da Wasser jedoch an vielen Orten in Deutschland kalkhaltig ist, eignen sich diese Reinigungsmethode nur bedingt für Solaranlagen – du könntest sogar unabsichtlich Kalk auf den Paneelen ablagern und ihre Leistung damit abmindern. Ebenso können sich zu plötzliche Temperaturunterschiede von heiß zu kalt negativ auf die Solarmodule auswirken. Im schlimmsten Fall beschädigst du deine Anlage dadurch unwissentlich. Auf keinen Fall solltest du zu Methoden wie einem Eiskratzer auf deinem Balkonkraftwerk greifen, um Vereisungen zu entfernen. Damit kannst du bei falscher Materialbeschaffenheit deine PV-Anlage zerkratzen.