Spotify: So viel verdienen Musiker und Bands wirklich mit Streaming

Über Spotify gibt es zahlreiche Reportagen. Mal wird aufgedeckt, mit welchen Tricks Künstler, die eigentlich keine sind, beim Streaming-Dienst Kasse machen. Mal wird gezeigt, wie wenig Geld Musiker und Bands mit Spotify wirklich verdienen und kaum jemand von diesen Einnahmen leben kann. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen sich Plattenfirmen und Bands mit dem Verkauf von Paletten und CDs die Taschen vollgemacht haben. Doch mit Spotify lässt sich auch Geld verdienen. Von ABBA über Metallica bis U2: Wir zeigen dir, wie viel Geld Musik machen und wie du das für deine Lieblings-Bands ausrechnen kannst.

Wie viel verdienen deine Lieblingskünstler bei Spotify?

Das Tantiemen-System, also der Algorithmus, der berechnet, wie viel Geld Musiker und Bands für Streams bekommen, ist ziemlich komplex. Vereinfacht aber kann man es so darstellen: Spotify zahlt Künstlern im Durchschnitt zwischen 0,003 und 0,005 US-Dollar pro Stream. Nimmt man den Mittelwert, also 0,004 US-Dollar, rechnet diesen in Euro um (0,0041 Euro) und multipliziert ihn mit den Streams, bekommt man eine Summe. Um auszurechnen, wie viel ein Künstler oder eine Band im Monat mit Streams bei Spotify verdient, brauchst du jetzt nur noch die monatlichen Hörer. Die zeigt dir der Streaming-Dienst unterhalb des Bandnamens an. Also: 0,0041 Euro x 1.770.738 (monatliche Hörer von Tom Waits) = 7.260 Euro.

Das lässt sich auch auf Songs umrechnen. Statt den monatlichen Hörern nimmst du dafür die Streams eines einzelnen Lieds. So kannst du errechnen, wie viel eine Band oder ein Musiker mit einem Lied verdient hat.

Helene Fischer verdient 10.000 Euro im Monat

Am Beispiel von Tom Waits sieht man bereits, dass Streams Plattenverkäufe nicht ersetzen können. Zwar können wohl die meisten von 7.000 Euro im Monat ziemlich gut leben, doch in CD-Zeiten war hier deutlich mehr drin. Dennoch. Was verdienen eigentlich andere Künstler mit Spotify im Monat? Hier ist eine Liste mit 10 wahllos herausgesuchten Künstlern und Bands:

Britney Spears – 147.427 Euro

U2 – 69.584 Euro

Metallica – 94.205 Euro

ABBA – 93.905 Euro

Elvis Presley – 67.581 Euro

Helene Fischer – 10.001 Euro

Nirvana – 100.260 Euro

Led Zeppelin – 67.163 Euro

Eminem – 222.771 Euro

Die Ärzte – 7.949 Euro