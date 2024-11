Sky bringt neue Top-Serie exklusiv nach Deutschland

Rückblick: Am 21. Dezember 1988 ereignete sich einer der schwersten Luftverkehrsunfälle der Geschichte. Pan-Am-Flug 103 befand sich kurz vor Weihnachten auf dem Flug von London nach New York, als das Flugzeug über dem schottischen Lockerbie durch einen Terroranschlag zum Absturz gebracht wurde. Auf einer Flughöhe von 31.000 Fuß (9.449 Meter) riss an Bord geschmuggelter Plastiksprengstoff ein Loch in die Hülle der Boeing 747 und tötete in der Folge alle 259 Insassen. Auch elf Bewohner Lockerbies kamen am Boden durch Trümmerteile des zerstörten Flugzeugs zu Tode. Jetzt wird die Geschichte dieser Katastrophe im Rahmen einer Serie neu erzählt; exklusiv im Pay-TV bei Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen.

„Lockerbie: A Search for Truth“ startet Anfang 2025 bei Sky

Im Mittelpunkt der Drama-Serie „Lockerbie: A Search for Truth“ stehen Oscarpreisträger Colin Firth und Catherine McCormack. Sie spielen Jim und Jane Swire, die bei dem Bombenanschlag eine Tochter verloren. Die Serie erstreckt sich über drei Jahrzehnte und zeigt, wie ein Vater, getrieben von Liebe und Verlust, alles riskiert. Inmitten internationaler Konflikte und Verschwörungen stellt Jim Swire langgehegte Überzeugungen und Loyalitäten infrage und führt eine kontroverse Kampagne für Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese bringt ihn schließlich auch in die Wüste Libyens. Denn dort werden die Drahtzieher des Anschlags vermutet. Als sich die Wahrheit unter Jims Füßen verschiebt, verändert sich allerdings seine Sicht auf die Welt für immer.

Colin Firth als Jim Swire in „Lockerbie: A Search for Truth“.

„Als Sprecher der britischen Opferfamilien haben wir die bemerkenswerte Geschichte von Jim Swire über drei Jahrzehnte verfolgt“, sagen die ausführenden Produzenten Garath Neame und Nigel Marchant von Carnival Films. „Es ist von großer Bedeutung, jetzt Colin Firths fesselnde Darbietung zu sehen, wie er Jims Lebenswerk auf die Leinwand bringt.“ Das Drama ist nicht nur eine bewegende Geschichte über Liebe und Verlust. Sondern auch ein investigativer Politthriller, der zeigt, wie ein gewöhnlicher Mann mit unaufhaltsamer Entschlossenheit auf der Suche nach der Wahrheit gegen Regierungen und Staatsoberhäupter antritt.

Sky-Eigenproduktion ab Januar verfügbar

Die Mini-Serie „Lockerbie: A Search for Truth“ umfasst fünf Episoden. Sie sind ab Januar 2025 bei Sky und Wow zu sehen. Unter anderem für Deutschland, Österreich und die Schweiz besitzt Sky die Exklusiv-Rechte an der Verbreitung der Serie. Neben Carnival Films, einem Filmstudio, das zu den Universal International Studios gehört, sind übrigens auch die Sky Studios selbst an der Produktion beteiligt. Regie führt Otto Bathurst („Peaky Blinders“), in einer Folge übernimmt Jim Loach das Kommando hinter der Kamera. Die Serie basiert auf dem Buch „The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice“ von Jim Swire und Peter Biddulph. Die Autoren haben aber auch mehrere andere Quellen sondiert.