"Scrubs" kehrt zurück: Wie geht es jetzt mit der Serie weiter?

Mediziner-Serien wie „Grey’s Anatomy“ zählen zu den erfolgreichsten Serien weltweit. Doch es gibt auch erfolgreiche Sitcoms, die im Krankenhaus spielen und von Ärzten erzählen. Dazu zählt auch „Scrubs – Die Anfänger“. Sie gehört zu den beliebtesten Sitcoms der 2000er-Jahre. „Scrubs“ handelt von dem Leben angehender Ärzte, die es nicht immer leicht haben.

„Scrubs“: Folgt jetzt der Reboot der Sitcom?

Jetzt, rund 15 Jahre später, soll es endlich eine Chance geben, das Projekt fortzuführen. Serien-Schöpfer Bill Lawrence offenbart, dass es bald einen Reboot der Serie geben wird. Das ist aber einfacher gesagt als getan, denn Lawrence steht bislang bei Warner Bros. TV unter Vertrag. Auch wenn die Besetzung der Serie bis zum heutigen Tage gut vernetzt ist, ist ein Großteil von ihnen stark ausgelastet.

Trotzdem sagt Lawrence gegenüber dem US-amerikanischen Magazin Variety, dass er „sehr zuversichtlich“ sei. „Es wäre interessant, diese Charaktere älter zu sehen und zu beobachten, wie neue, junge Leute derzeit in der Medizin arbeiten.“ Zach Braff teasert ebenfalls in einem Interview eine Fortsetzung vom Alltag im Sacred Heart Hospital an. Zurzeit gibt es noch keine genaue Richtung, in die sich das „Scrubs“-Reboot entwickeln soll. Sobald die Handlung feststeht, können die Dreharbeiten beginnen. Somit erscheint die Fortsetzung wahrscheinlich nicht vor 2026.

Ich werde euch etwas sagen, das niemand sonst verstehen wird. ‚Scrubs‘ ist eine Disney-Serie. Bill hat einen Vertrag mit Warner Bros. Sobald diese beiden Unternehmen das geklärt haben, denke ich, dass die Leute bekommen werden, was sie wollen. Ich denke, es wird passieren. Entertainment Tonight

Wer wird im Serien-Reboot zu sehen sein?

In der neuen Staffel rückt nicht nur eine neue Generation von Krankenhauspersonal an, sondern die Zuschauer erhalten auch einen Einblick in das Leben der ursprünglichen Charaktere. Somit gehören zur Besetzung Zach Braff, in der Rolle als J.D., Donald Faison als Turk, Sarah Chalke (Elliot), John C. McGinley (Dr. Cox) und viele mehr.