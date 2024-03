Fox Mulder und Dana Katherine Scully lösen zusammen paranormale Fälle. Die ersten neun Staffeln der Mystery-Thriller-Serie „Akte X“ liefen von 1993 bis 2002. In den Jahren 2016 und 2018 folgten dann die zehnte respektive elfte Staffel. Darüber hinaus gab es auch noch zwei Filme. Nach einigen Jahren Pause, sei nun ein Reboot des Klassikers geplant, wie Serienmacher Chris Carter in einem Interview mit dem US-amerikanischen Online-Magazin The Wrap verraten hat.

„Akte X“: Wann kannst du den Reboot der Serien streamen?

Die kommende Serie wird vom Regisseur Ryan Coogler produziert, der für Filme wie die Black Panther Reihe bekannt ist. Carter wird andererseits nicht an der Serie teilnehmen. Er betonte: „Ich werde an der Serie nicht beteiligt sein. Nur als Cheerleader. Sie brauchen meinen Segen nicht, die Show gehört Disney und sie können tun, was sie für richtig halten. Aber ich fühle mich geehrt, dass sie zu mir kamen und nicht um meine Erlaubnis, sondern meinen Segen baten.“

Carter sei in einige Ideen für den Serien-Reboot von Coogler eingeweiht, jedoch darf er nichts davon preisgeben. „Laut Disney darf ich nicht darüber sprechen. Aber ich kann Ihnen sagen, ja. Ich habe mich mit Coogler unterhalten. Ja, er mag eine vielfältige Besetzung. Und er hat einige gute Ideen.“ Er fügte hinzu, dass er sich die neue Version anschauen wird, denn er sei neugierig. Weitere Details sind über den Neustart der Science-Fiction-Serie „Akte X“ bisher nicht bekannt. Auch ein Starttermin steht noch aus.

Hier kannst du dir „Akte X“ anschauen

Möchtest du die Wartezeit bis zum Release nutzen, um noch einmal die Original-Serie zu erleben, kannst du die komplette Serie und beide Filme im Abo von Disnay+ streamen. Zum Kaufen oder Leihen sind sie auch bei Joyn, Apple TV oder Amazon Prime Video verfügbar.