Einem Bericht des Fachmagazins kino.de zufolge erreichte die Cop-Serie „The Rookie“ bei ihrer Erstausstrahlung auf ABC 5,4 Millionen Zuschauer. Bislang kannst du den „Rookie“, übersetzt Neuling, John Nolan (Nathan Fillion) über fünf Staffeln durch seinen Polizei-Alltag begleiten. In dieser Woche wurde die sechste Staffel veröffentlicht, doch wo kannst du sie streamen?

„The Rookie“: Was ist alles neu?

Auf Sky und WOW kannst du die sechste Staffel von „The Rookie“ streamen, jedoch nur in ihrer Originalfassung. Erst ab dem 6. März 2024 soll es die Möglichkeit geben, die Folgen mit deutschsprachigen Untertiteln zu streamen. Anfang Mai 2024 soll dann die deutsche Synchronfassung erhältlich sein. Die neuen Episoden der Cop-Serie sind trotzdem nicht gleichzeitig mit der US-amerikanischen Ausstrahlung verfügbar.

Laut einem Beitrag, den WOW auf ihrem Instagram-Konto teilte, wurde die erste Episode bereits am 21. Februar 2024 veröffentlicht. In welchen Abständen die restlichen veröffentlicht werden, ist unklar. Zudem ist die sechste Staffel deutlich kürzer als die vorigen. Laut einem Bericht des US-amerikanischen Online-Magazins TVLine wird es insgesamt nur zehn Folgen geben. Serienmacher Alexi Hawley betonte in einem Interview: „Wenn man nur zehn Episoden hat, um eine Geschichte zu erzählen, ist man gezwungen, alles wirklich zu kristallisieren.“

Wann kannst du die Cop-Serie auf Disney+ und Co streamen?

Zwar kannst du dir hierzulande bereits die neuste Staffel der Cop-Serie „The Rookie“ anschauen, aber wie sieht es mit anderen Streamingdienstanbietern aus? – Als die fünfte Staffel auf Sky zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, dauert es etwa ein halbes Jahr, bis auch Disney+-Kunden diese streamen konnten. Vielleicht wird es auch so ähnlich mit der Sechsten laufen.

