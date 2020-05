Schon gewusst? Das ist das beliebteste Smartphone der Welt

Wer hierzulande an Smartphones denkt, dem kommen unweigerlich Marken wie Samsung, Apple und Huawei in den Kopf. Anschließend sind es meist die Bezeichnungen der Baureihen, also etwa Galaxy oder iPhone, die mit guten Smartphones verknüpft werden. Darüber hinaus könnte man meinen, dass die Spitzenmodelle der Hersteller zu den meistverkauften Handys gehören. Doch das ist nicht der Fall.

Das aktuell beliebteste Android-Smartphone der Welt ist nämlich ein Handy der Mittelklasse. Die Rede ist vom Samsung Galaxy A51. Das Gerät kam erst im Januar für rund 370 Euro in den Handel und ist nach Angaben des Marktforschers Strategy Analytics das meistverkaufte Smartphone der Welt. Laut den Untersuchungen des Marktforschungsunternehmens wurde das Samsung Galaxy A51 im ersten Quartal 2020 weltweit 6 Millionen Mal verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von 2 Prozent. Dabei sei das Samsung-Smartphone in allen Regionen beliebt, insbesondere aber in Europa und Asien.

Günstig und gut: Das Samsung Galaxy A51 Quelle: Blasius Kawalkowski Das Samsung Galaxy A51 in Weiß Quelle: Blasius Kawalkowski Reicht für jeden Anwendungsbedarf: das Samsung Galaxy A51 Quelle: Blasius Kawalkowski Kamera-Ausstattung des Samsung Galaxy A51 Quelle: Blasius Kawalkowski Die Rückseite schimmert im Licht Quelle: Blasius Kawalkowski

Top 6: Das sind die beliebtesten Smartphones der Welt

Wer nun denkt, zu den beliebtesten Smartphones gehören Geräte von Huawei, der täuscht sich. Die Top 6 besteht ausschließlich aus Smartphones von Samsung und Xiaomi:

Insgesamt wurden nach Angaben der Marktforscher in den ersten drei Monaten des Jahres 275 Millionen Handys verkauft. „Das Android-Segment hatte im ersten Quartal einen dominanten Anteil von 86 Prozent an allen weltweit ausgelieferten Smartphones“, sagt die Strategy-Analytics-Managerin Linda Sui. „Die Mehrheit der heute weltweit verkauften Smartphones sind Android-Modelle.“

→ Kamera-Test: Ist ein 300-Euro-Handy so gut wie das Galaxy S20 Ultra?

Deshalb kaufen viele Nutzer günstige Smartphones

Eine weitere Schlussfolgerung der Marktforscher: Der Android-Smartphone-Markt wird zunehmend von günstigeren Modellen dominiert. Gründe dafür liefert man gleich mit. Zum einen haben Mobilfunkbetreiber in den vergangenen Jahren die Subventionen reduziert. Zum anderen befinden sich viele Länder derzeit aufgrund der Corona-Krise in einer Rezession.

„Smartphone-Nutzer auf der ganzen Welt werden dadurch immer preisbewusster und suchen nach neuen Android-Geräten, die möglichst viel für ihr Geld liefern“, sagt Juha Winter, stellvertretende Direktorin bei Strategy Analytics. Und dazu zählen insbesondere das Galaxy A51 von Samsung sowie die Redmi-Reihe von Xiaomi. Es zählt also immer häufiger ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis denn das teuerste Smartphone von Samsung, Apple und Co.

Günstige Smartphones beliebt wie nie, Samsung vorne

Das spiegelt sich auch in der aktuellen Top 10 der beliebtesten Smartphones auf inside digital wider. Insgesamt liegen 7 der 10 Modelle beim Preis im Bereich zwischen 200 und 300 Euro. Das Samsung Galaxy A51 gehört ebenfalls dazu und ist aktuell für rund 290 Euro erhältlich. In unserem Test schneidet das Samsung-Smartphone gut ab, auch wenn es hier und da etwas zu kritisieren gibt.

Jetzt weiterlesen 300 vs. 1.350 Euro: Galaxy A51 gegen das Galaxy S20 Ultra

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.