Der Randlos-Trend hat seinen Höhepunkt längst erreicht. Mittlerweile ist es nahezu nicht mehr möglich, das Display-Gehäuse-Verhältnis mit konventionellen Mitteln weiter zu verbessern. Doch der Gipfel ist damit noch nicht erreicht. Es bedeutet lediglich, dass Hersteller nun auf unkonventionelle Methoden zurückgreifen müssen – und genau das hat Samsung auch vor, wie ein neues Patent beweist.

Galaxy A82 mit Dual-Slider

Handy-Hersteller haben bereits zahlreiche unkonventionelle Methoden angewandt, um das Display-Gehäuse-Verhältnis zu optimieren. Dazu zählen beispielsweise eine herausfahrbare Frontkamera, ein zweites Display auf der Rückseite (für Selfies) und eine Kamera unter dem Bildschirm. Wirklich erfolgreich waren diese Herangehensweisen bisher jedoch nicht, darum arbeiten die Hersteller nach wie vor an einer Lösung. Samsung hat Mitte 2020 beispielsweise ein Patent beim US-Patentamt (USPTO) eingereicht, das nun im Mittelklasse-Modell Galaxy A82 5G Anwendung finden könnte. Kernpunkt des Patents sind dabei zwei Slider, die aus dem Gehäuse herausfahren können.

Im Oberen Slider befindet sich sowohl die Front- als auch die Hauptkamera. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass beide Kameras im eingeklappten Zustand nicht sichtbar sind und nur bei Bedarf erscheinen. Im Render-Bild, das auf den offiziellen Patent-Skizzen basiert, verfügt die Hauptkamera über drei Objektive und die Frontkamera über zwei Sensoren. Samsung hat sich in seinem Patent jedoch bewusst nicht festgelegt. Die Anzahl der Objektive kann im fertigen Gerät demnach variieren.

Das Highlight: Ein zweiter Slider

Bisher gab es noch keine konkreten Angaben dazu, ob die im Patent beschriebene Technologie tatsächlich Anwendung findet. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass bereits das Mittelklasse-Smartphone Galaxy A82 5G mit zwei Slidern ausgestattet wird. Darauf deutet zumindest die Hardware des Vorgängermodells Samsung Galaxy A80 hin. Das Smartphone wurde seinerzeit ebenfalls mit einem Slider ausgestattet, obgleich dessen Funktionsprinzip etwas anders ausfiel.

Zudem gibt es beim Galaxy A82 5G noch einen zweiten Slider an der Unterseite des Smartphones. Darin verbirgt sich ein großer Lautsprecher, auf den die meisten anderen Hersteller aufgrund des bereits erwähnten Randlos-Trends in den vergangenen Jahren verzichtet haben. Für Musik-Fans könnte das Galaxy A82 5G demnach eine exzellente Wahl darstellen. Auf der anderen Seite sind Slider in der Regel anfällig für Staub und Schmutz, was sich auf die Lebensdauer des Smartphones beziehungsweise der Slider selbst auswirken könnte. Ob die neue Technologie sinnvoll ist oder nicht, wird sich darum in der Praxis zeigen müssen.