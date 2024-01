Samsung: Neue Preiskracher-Handys kommen nach Deutschland

Knapp drei Wochen ist es her, dass Samsung neue Smartphones der Galaxy-A-Klasse der Öffentlichkeit vorstellte. Damals waren die Modele Galaxy A15 LTE, Galaxy A15 5G und Galaxy A25 5G hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit allerdings auf den asiatischen Markt beschränkt. Jetzt kommen sie in Begleitung des ebenfalls neuen Galaxy A05s aber auch nach Deutschland. Der Verkauf der neuen Einsteiger-Handys startet gestaffelt bis Mitte Februar.

Samsung bringt vier neue Galaxy-A-Modelle nach Deutschland

Das Samsung Galaxy A05s bietet ein 6,7 Zoll großes TFT-Display (1.080 x 2.400 Pixel) und ist auf der Rückseite mit einer Dreifach-Kamera (50 + 2 + 2 Megapixel) ausgestattet. Vorn steht eine 13-Megapixel-Kamera zur Nutzung bereit. Zu einem Achtkern-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz Taktrate gesellen sich 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 64 GB interner Speicher – erweiterbar per microSD-Karte um bis zu 1 TB. Bluetooth steht in Version 5.1 zur Verfügung, NFC für mobiles Bezahlen ist ebenso an Bord. Der Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A05s Software Android 13 Prozessor Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 194 g Farbe Schwarz, Weiß, Gelb, Pink Einführungspreis … € Marktstart …

Entscheidest du dich für das Samsung Galaxy A15 LTE oder das Samsung Galaxy A15 5G, fällt der Bildschirm etwas kleiner aus (6,5 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel). Er kann dafür aber kräftigere Farben darstellen, weil es sich um ein Super-AMOLED-Panel handelt. Drei Kameras sind auf der Rückseite verbaut (Galaxy A15 5G: 50 + 8 + 2 Megapixel / Galaxy A15 LTE: 50 + 5 + 2 Megapixel), nur eine Kamera (13 Megapixel) auf der Vorderseite. Die Prozessoren beider Smartphones takten mit bis zu 2,2 GHz, werden beim LTE-Modell von 4 und beim 5G-Modell von 6 GB RAM flankiert und beide Handys bieten bis zu 128 GB internen Speicher; bei Bedarf natürlich auch hier per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Bluetooth-Verbindungen sind bei beiden Modelle über Version 5.3 möglich. Die Akku-Kapazität liegt einheitlich bei 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A15 5G Software Android 14 Prozessor MediaTek Helio G99 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 125 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 200 g Farbe Weiß, Blau, Gelb Einführungspreis … € Marktstart …

Das Samsung Galaxy A25 5G wird in Deutschland ebenfalls mit 128 GB Speicherplatz angeboten. Vom Galaxy A15 5G unterscheidet es sich dahin gehend, dass der verbaute Achtkern-Prozessor mit bis zu 2,4 GHz taktet und das Super AMOLED-Display eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz bietet. Beim A15 5G sind es nur maximal 90 Hz. Zudem ist das Galaxy A25 5G auch in einer Variante mit 256 GB Speicherplatz angekündigt. Wann die nach Deutschland kommt, ist aber noch unklar.

Was kosten die neuen A-Klasse-Handys von Samsung?

Als erstes Modell kommt das Galaxy A05s nach Deutschland. Es wird ab sofort in Schwarz zu einem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) in Höhe von 159 Euro angeboten. Es tritt die Nachfolge des Galaxy A04s an, das jüngst für unter 100 Euro bei Aldi in den Ausverkauf gegangen ist. Offiziell ab dem 12 Januar 2024 bietet Samsung hierzulande in den Farben Gelb, Blau und Schwarz das Galaxy A25 5G an. Der Preis: 299 Euro. Es ist aber ebenfalls schon jetzt über den Samsung-Onlineshop erhältlich.

Erst ab dem 16. Februar 2024 starten die beiden neuen Galaxy-A15-Modelle in Deutschland durch. Während das LTE-fähige Samsung Galaxy A15 zu einem Preis von 199 Euro in den Verkaufsregalen stehen soll, werden für das 5G-fähige Schwestermodell 229 Euro fällig. Während es das 5G-Modell in den gleichen Farben wie das Galaxy A25 5G zu kaufen geben wird, steht die LTE-Variante in rund einem Monat nur in „Blue Black“ zur Verfügung.

Jetzt weiterlesen Samsung Galaxy S24: Preise und Vorbesteller-Aktion bekannt