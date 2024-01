Samsung Galaxy S24: Preise und Vorbesteller-Aktion bekannt

Mit der Samsung Galaxy S24 Reihe erwartet uns das erste Smartphone-Highlight des neuen Jahres. Am 17. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit ist es so weit und Samsung wird die drei neuen Smartphones offiziell vorstellen. Große Überraschungen dürfte es jedoch nur noch bei der Software geben. So sind bereits kurz vor Weihnachten offizielle Fotos aufgetaucht. Diese zeigen die drei Smartphones in allen Farben. Jetzt verraten Gerüchte auch die Preise der Galaxy S24 Smartphones.

Samsung Galaxy S24: alle Varianten für unter 1000 Euro

Das „normale“ Samsung Galaxy S24 ist mit Abstand das kleinste Modell der Reihe und soll einen 6,2 Zoll großes Display bieten. Im Gegensatz zum aktuellen S23 spendiert Samsung dem günstigsten Modell voraussichtlich keinen Snapdragon-Prozessor, sondern einen mutmaßlich schlechteren Exynos-Chip. Dafür wird das Smartphone jedoch günstiger. Auch die große Speichervariante rutscht unter die magische Grenze von eintausend Euro. Beide Modelle sind jeweils 50 Euro günstiger als ihre Vorgänger.

128 Gigabyte: 899 Euro

156 Gigabyte: 959 Euro

Galaxy S24 Plus: Ebenfalls 50 Euro billiger

Auch beim größeren Galaxy S24 Plus werden alle Speichervarianten 50 Euro billiger. Und das, obwohl das mittlere Modell der Reihe ein großes Display-Upgrade bekommt und mit batteriesparender LTPO-Technik und 2K-Auflösung glänzen soll.

256 Gigabyte: 1149 Euro

512 Gigabyte: 1269 Euro

Nach einem Preis-Anstieg um 100 Euro im vergangenen Jahr, wird es in diesem Jahr also wieder 50 Euro günstiger. Zumindest, wenn du dir das Samsung Galaxy S24 oder S24 Plus kaufen möchtest.

S24 Ultra: Das Flaggschiff wird noch teurer

Beim Flaggschiff der Reihe wird es hingegen auch 2024 teurer. Hier setzt sich der Preis-Trend vom vergangenen Jahr fort. Während der Preis im vergangenen Jahr um 150 Euro stieg, müssen Käufer in diesem Jahr weitere 50 Euro mehr einplanen – zumindest bei der kleinsten Speicherausstattung von 256 Gigabyte. Die größeren Modelle mit 512 Gigabyte oder einem Terabyte Speicherplatz werden hingegen 10 Euro günstiger.

256 Gigabyte: 1449 Euro

512 Gigabyte: 1569 Euro

1 Terabyte: 1809 Euro

Samsungs Vorbesteller Aktion zur S24 Reihe

Kurzentschlossene Käufer der neuen Smartphones können sich, wie bereits im vergangenen Jahr, auf eine Vorbesteller-Aktion freuen. Bei dieser bekommst du die jeweils höhere Speichervariante ohne Aufpreis. Heißt, entscheidest du dich für das neue Galaxy S24 mit 128 Gigabyte, bekommst du ohne Aufpreis die 256 Gigabyte Variante geliefert. Dieselbe Aktion gilt auch für das Galaxy S24 Plus und Ultra. Neben Samsungs eigenem Shop werden mit Sicherheit auch MediaMarkt und Co. sowie zahlreiche Mobilfunkanbieter bei der Aktion mitmachen.