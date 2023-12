Samsung Galaxy S24 Serie enttarnt! So sehen die 2024er-Handys aus

Auch 2024 wird es wieder drei Modelle von Samsungs Top-Smartphones geben: das Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra. Auf Twitter sind nun Fotos und technische Daten zu allen drei Modelle aufgetaucht. Die meisten Verbesserungen gibt es in diesem Jahr für die beiden günstigeren Modelle. Doch werden voraussichtlich mehr Käufer als je zuvor zum Ultra-Modell greifen. Und das hat gleich zwei Gründe.

Samsung Galaxy S24 Reihe: Offizielle Fotos

Beim Design hat Samsung sich von Apple inspirieren lassen und setzt auf kantige Alu-Rahmen und flache Displayränder. Zumindest beim Galaxy S24 und S24 Plus. Beim Ultra-Modell bleibt man dem eigenen Look mit abgerundeten Seiten und kantigen Ecken treu. Beim Display verzichtet man nach mehreren Jahren wieder auf gebogene Ränder und spendiert auch dem Ultra ein flaches Panel.

Samsung Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra

Bei den Farben kannst du zwischen Gold, Silber, Grau und Schwarz wählen. Ebenfalls wie beim iPhone kommt auch bei Samsung das teuerste Modell mit Titan-Rahmen auf den Markt. So unterscheiden sich die Farben des Galaxy S24 Ultra leicht von den anderen beiden Modellen aus Aluminium.

Kantige Rahmen beim Samsung Galaxy S24

Das steckt in den Smartphones

Neben offiziellen Fotos aller drei Smartphones sind auch die technischen Daten der Galaxy S24 Reihe bereits bekannt. Die größte Verbesserung bei den neuen Samsung-Smartphones findet sich demnach bei den Displays. So erhalten erstmals alle drei Modelle ein AMOLED-Panel mit LTPO-Technik. Damit können die Handys ihre Bildwiederholrate dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz anpassen. Das ist praktisch, um Energie zu sparen, wenn keine hohe Bildwiederholrate benötigt wird. Etwa beim Always-on-Display. Auch fällt die Displayhelligkeit mit bis zu 2.600 Nits deutlich höher aus, als bisher.

Die Farben des Galaxy S24 und S24 Plus

Auch bei der Auflösung gibt es Positives zu berichten. So bietet neben dem Ultra nun auch das Plus-Modell ein 2K-Display mit deutlich höherer Auflösung. Keine Unterschiede gibt es hingegen bei der Kamera. Hier bieten die Smartphones neben der 50-Megapixel-Hauptkamera weiterhin einen Dreifach-Zoom sowie eine Ultraweitwinkel-Kamera. Das Ultra bietet hingegen eine 200-Megapixel-Hauptkamera sowie eine vierte Linse mit zehnfachem Zoom.

Die Farben des Galaxy S24 Ultra

Größerer Akku – schlechtere Laufzeit?

Der Akku wächst beim kleinen Samsung Galaxy S24 auf 4.000 mAh (+100 mAh) und beim Plus-Modell auf 4.900 mAh (+200 mAh). Dennoch könnte die Akkulaufzeit bei beiden Modellen schlechter ausfallen. So soll in Europa nur das Ultra-Modell mit einem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor daherkommen. Die beiden preiswerteren Modelle hingegen mit einem Exynos-Prozessor. Diese waren in der Vergangenheit deutlich energiehungriger. In unserem Direktvergleich beim S20 FE hatte das Modell mit Exynos-Chip eine fast 30 Prozent schlechtere Laufzeit.

Wie stark der Unterschied dieses Jahr ausfallen wird, ist hingegen bisher nicht bekannt. Hier müssen Kunden auf erste Tests warten, sobald die Smartphones in den Verkauf starten.

Wann kommt das Samsung Galaxy S24?

Da das Ultra-Modell der Samsung Galaxy S24 Reihe in dieses Jahr nicht nur die bessere Kamera, sondern voraussichtlich auch den besseren Prozessor haben wird, werden wohl viele Kunden zu diesem Modell greifen. Bereits in diesem Jahr war das Ultra mit einem Marktanteil von 60 Prozent das beliebteste Modell der Reihe.

Die neuen Smartphones sollen im Januar offiziell vorgestellt werden. Spätestens dann werden wir auch die deutschen Preise erfahren, welche sich jedoch an denen des Vorgängers orientieren dürften. Nach aktuellen Gerüchten findet die offizielle Vorstellung am 17. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit statt.