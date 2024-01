Aldi: Samsung-Handy für unter 100 Euro im Angebot

Auf den ersten Blick ist das 195 Gramm leichte Samsung Galaxy A04s nicht gerade ein technisch attraktives Smartphone. Denn es bietet gerade einmal 32 GB internen Speicherplatz, was für ein modernes Handy der Gegenwart alles andere als zeitgemäß ist. Insbesondere dann nicht, wenn man viele Fotos und Videos auf seinem Telefon speichern möchte. Dass der neue Aldi-Deal, der ab sofort im ALDI ONLINESHOP verfügbar ist, trotzdem einen Blick wert ist, liegt am beiliegenden Zubehör. Denn eine Speicherkarte mit einer Kapazität von 128 GB ist im Lieferumfang inklusive.

Samsung Galaxy A04s: Günstiges Smartphone für Anspruchlose

Grundsätzlich muss man aber natürlich dennoch sehen, dass das Samsung Galaxy A04s ein typisches Einsteiger-Smartphone auf Basis von Android 12 ist. Es bietet ein 6,5 Zoll großes LC-Display mit einer Auflösung von 720 × 1.600 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Zu 3 GB Arbeitsspeicher gesellt sich ein Achtkernprozessor (Samsung Exynos 850), der in der Spitze mit 2,0 GHz taktet. Auf der Rückseite sind drei Kameras nutzbar (50 + 2 + 2 Megapixel), vorn steht eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats zur Verfügung. Der Akku kann eine Kapazität von 5.000 mAh vorweisen. 5G wird aber nicht unterstützt.

Samsung Galaxy A04s Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 850 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 195 g Farbe Schwarz Einführungspreis 169 € Marktstart September 2022

Vorteil des neuen Angebots: Kaufst du das Samsung Galaxy A04s jezt im ALDI ONLINESHOP ist ein Starter-Set für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben bereits inklusive. Du kannst das Smartphone aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format verwenden.

Was kostet das Samsung Galaxy A04s bei Aldi?

Und was kostet’s? Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Samsung Galaxy A04s laut Angaben von Aldi bei 169 Euro. Davon zieht der Discounter aber 40 Prozent ab und bietet das Smartphone jetzt in seinem Webshop zu einem Preis von 99,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand an. Aber nur solange der Vorrat reicht. Ein echtes Top-Angebot. Denn in anderen Webshops werden gegenwärtig mindestens 109 Euro für das Einsteiger-Handy fällig, wie ein Preisvergleich zeigt.

Für anspruchsvollere Nutzer sind eher Smartphones unter 400 Euro oder Handys unter 500 Euro die passendere Wahl. Wer aber nach einem preiswerten Zweithandy oder nach einem günstigen Smartphone für den eigenen Nachwuchs sucht, findet im Samsung Galaxy A04s bei Aldi eine attraktive und vor allem günstige Alternative.

Jetzt weiterlesen Aldi: Werkzeugkoffer mit 133 Teilen zum Spitzenpreis im Angebot