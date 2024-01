Aldi: Werkzeugkoffer mit 133 Teilen zum Spitzenpreis im Angebot

Stattliche 133 Teile umfasst der Alu-Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann, der jetzt im Onlineshop von Aldi erhältlich ist. Der Discounter verspricht ein „umfangreiches Sortiment der gängigsten Handwerkzeuge“, was in diesem Fall nicht nur Schraubschlüssel in verschiedenen Größen, sondern unter anderem auch verschiedene Schraubendreher inklusive Feinmechaniker-Varianten, Inbusschlüssel und sogar eine Handsäge inklusive Ersatzsägeblättern beinhaltet.

Alu-Werkzeugkoffer bei Aldi kaufen

Außerdem sind mehrere Zangen, ein Hammer und ein Maßband Teil der Ausstattungsliste. Ein Universalmesser mit zehn Abbrechklingen gehört ebenfalls dazu sowie ein Zündkerzen-Ersatz und eine Umschaltknarre (10 mm) mit 72 Zähnen. Jedes Werkzeug hat in dem Koffer seinen eigenen Platz und wird über passende Verschlüsse an Ort und Stelle gehalten. Ideal, wenn der Koffer auch mal von A nach B transportiert werden muss.

Neuer Aldi-Deal zum Aldi-Preis: ein Werkzeugkoffer für unter 100 Euro.

Angeboten wird der Brüder Mannesmann Werkzeugkoffer ab sofort im ALDI ONLINESHOP zu einem Preis von 99,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 59 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers (UVP). Der liegt nach Angaben von Aldi nämlich eigentlich bei knapp 250 Euro.

Einmalig kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu, sodass der Gesamtpreis auf 105,94 Euro steigt; wahlweise auch in drei zinsfreien Raten in Höhe von 35,31 Euro zahlbar. Die Lieferzeit gibt Aldi mit ein bis vier Werktagen an. Angeboten wird der praktische Werkzeugkoffer mit einer Garantie von zehn Jahren.

Jetzt den aktuellen Bestpreis abgreifen

Übrigens: In anderen Onlineshops kostet der 133-teilige Werkzeugkoffer mit abgerundeten Stoßkanten und Eckenschutz gegenwärtig mindestens 124 Euro, wie ein aktueller Preisvergleich offenbart. Im Webshop des Herstellers war der Werkzeugkoffer zuletzt für knapp 119 Euro zuzüglich Versand zu haben, ist dort aktuell aber ausverkauft. Aldi bietet also einen Heimwerker-Deal zum lupenreinen Bestpreis an. Zuschlagen lohnt sich – aber bitte nicht mit dem integrierten Hammer.