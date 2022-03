Samsung gibt Fehler zu und rudert zurück

Vergangene Woche hagelte es Kritik für Samsung. Es gab Hinweise darauf, dass der südkoreanische Hersteller die Handys vieler Nutzer langsamer macht. Und die Hinweise bestätigten sich. Samsung drosselt die Leistung über den „Game Optimizing Service“, der die Performance eigentlich steigern sollte. Es sind nicht nur Spiele betroffen, wie der Entdecker des Problems bei YouTube schildert. Auch häufig genutzte Apps wie Netflix, Instagram oder TikTok beschneidet Samsung in ihrer Leistung. Sogenannte Benchmark-Tests, also Software, die die Leistung des Handys misst, bewiesen es.

Samsung reagiert und gibt Fehler offen zu

Wer ein teures Handy kauft, erwartet auch, dass ihm die volle Leistung zur Verfügung steht. Doch das ist bei Oberklasse-Modellen wie dem Samsung Galaxy S21 Plus oder Galaxy S22 nicht der Fall, wie ein Video zeigt. Nun äußert sich Samsung zu dem Fall. „Wir sind ständig bemüht, die Optionen für Nutzer zu erweitern und die bestmögliche Leistung zu bieten“, lässt Samsung sein Social-Media-Team über Twitter verkünden. Und das soll über den Game Optimizing Service erfolgen, der den Prozessor und die Grafikeinheit ins Gleichgewicht bringt, um eine übermäßige Erwärmung bei längerem Spielen eines Spiels zu verhindern. „Um den aktuellen Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, ist geplant, diesen Dienst so schnell wie möglich zu aktualisieren, um eine Option zur Priorisierung der Leistung bereitzustellen“, so Samsung. Anschließend möchte man sich die Meinung seiner Nutzer anhören.

Samsung spricht aber lediglich davon, den Dienst hinsichtlich Spielen zu optimieren. Von anderen Apps ist nicht die Rede. Doch Samsung drosselt die Performance von rund 10.000 Apps. Ob das Update sich also auch auf andere Anwendungen wie Netflix, Instagram und Co. auswirkt, bleibt abzuwarten.

Hersteller drosseln Handys immer wieder

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Handy-Hersteller in der Kritik steht, Handys bewusst langsamer zu machen. So hat einst Apple einige seiner iPhone-Modelle gedrosselt, wenn der Akku nicht mehr die volle Power hatte. Und auch OnePlus kam vergangenes Jahr in die Schlagzeilen, da man zum Wohl der Akkulaufzeit Apps schwächte.