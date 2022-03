Was ist bei Samsung los? Viele Handys plötzlich langsamer

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Handy-Hersteller in der Kritik steht, Handys bewusst langsamer zu machen. So hat einst Apple einige seiner iPhone-Modelle gedrosselt, wenn der Akku nicht mehr die volle Power hatte. Und auch OnePlus kam vergangenes Jahr in die Schlagzeilen, da man zum Wohl der Akkulaufzeit Apps schwächte. Nun steht auch Samsung in der Kritik. Der Vorwurf: Samsung drosselt die Performance von rund 10.000 Apps.

Macht Samsung Handys bewusst langsamer?

Wer ein teures Handy der Spitzenklasse kauft, erwartet im Grunde auch, dass ihm die volle Leistung geboten wird. Doch so wie es aussieht, bekommen Nutzer von Oberklasse-Modellen wie dem Samsung Galaxy S21 Plus oder Galaxy S22 diese eben nicht geboten. Noch ist die Situation etwas undurchsichtig und verschiedene Magazine melden, dass unterschiedliche Geräte betroffen sind. Auch Samsung ist darüber informiert und untersucht den Fall. Da aber rund 10.000 Apps von der Drosselung betroffen sind, dürfte es sich eher nicht um ein Versehen gehandelt haben. Eine Stellungnahme des koreanischen Konzerns steht allerdings noch aus.

Auch ist derzeit noch unklar, ob Handys in allen Ländern betroffen sind. Doch eines ist gewiss: Samsung drosselt die Leistung über den „Game Optimizing Service“, der die Performance eigentlich steigern sollte. Es sind aber nicht nur Spiele betroffen, wie der Entdecker des Problems bei YouTube schildert. Auch häufig genutzte Apps wie Netflix, Instagram oder TikTok werden in ihrer Leistung beschnitten. Sogenannte Benchmark-Tests, als Software, die die Leistung des Handys misst, beweist es.

Leistung gedrosselt: So groß sind die Unterschiede

Der koreanische YouTuber beweist anhand des Spiels „Genshin Impact“, wie deutlich die Leistung abfällt. Mit dem Benchmark-Test von 3DMark zeigt er, dass das Samsung Galaxy S22 in ungedrosselten Zustand, also ohne den „Game Optimizing Service“, auf über 2.600 Punkte kommt. Im gedrosselten Zustand hingegen erreicht das Handy mit lediglich rund 1.140 Punkten noch nicht einmal die Hälfte der Leistung.