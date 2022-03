Rückschlag für Netflix: Diese Serie wandert jetzt zu Amazon Prime Video

Serien sind zum Kerngeschäft von Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Co. mutiert. Jeder Anbieter kreiert eigene Inhalte und bindet Kunden so an sich – etwa mit Spin-offs aus dem Marvel-Universum oder von Star Wars. Immer wieder kommt es aber auch vor, dass Serien etwa bei Netflix starten und, je nach Erfolg, weitergeführt oder abgesetzt. „Fargo“ gehört zu den beliebteren Serien bei Netflix. Und trotzdem gehen Fans und Netflix-Kunden nun bei der neuen Staffel der Krimi-Serie leer aus.

Fargo: Neue Staffel nicht bei Netflix

„Fargo“ ist ein loses Spin-off des gleichnamigen Films und startete Ende 2014 in Deutschland bei Netflix. Die Geschichten rund um miese Verbrechen und die Jagd nach den Kriminellen spinnt sich um vier Figuren, die sich zufällig in Bemidji, Minnesota, treffen. Dazu zählt etwa Lester Malvo (Billy Bob Thornton) oder auch Lester Nygaard (Martin Freeman). Die Serie schlug ein, wie eine Bombe und wurde von Fans mit Kusshand angenommen.

Vier Staffeln gibt es mittlerweile – doch obwohl „Fargo“ seinerzeit exklusiv bei Netflix startete, kann sich der Streaming-Dienst die Rechte an den neuen Folgen nicht sichern. Die vierte und damit auch neueste Staffel landete in Deutschland anstatt bei Netflix bei Joyn, dem kostenpflichtigen Angebot von ProSiebenSat.1 Media. Seit 2020 ist die vierte Staffel verfügbar, doch auch jetzt gehen Kunden des Streaming-Anbieters leer aus.

Hier streamst du die neuen Folgen

Amazon Prime Video zieht an seinem Konkurrenten vorbei und schnappt Netflix die neuen Folgen vor der Nase weg. Seit dem 13. März sind die insgesamt elf Folgen im Portfolio von Amazon Prime Video enthalten. Nutzt du das Angebot noch nicht, kannst du Prime Video einen Monat lang kostenlos testen. Danach werden pro Monat 7,99 Euro fällig. Hast du von „Fargo“ noch nie gehört, kannst du dir entweder bei Amazon Prime Video oder nach wie vor auch bei Netflix Staffel 1 bis 3 ansehen.

In der vierten Staffel steht eine afroamerikanische Verbrecherbande im Fokus der Haupthandlung, deren Kopf Loy (Chris Rock) ist. Die Geschichte spielt in den 1950er Jahren in Kansas City, wo es um Immigration und Anpassung geht. Die Gegenspieler sind eine italienische Bande, die die Straßen der Stadt unsicher macht. Loy beschließt, einen Friedenspakt abzuschließen, der jedoch auf wackeligen Beinen steht. Um den Frieden zu wahren und die Tat zu untermauern, übergeben sie Bandenoberhäupter ihren ältesten Sohn an den jeweils anderen. Doch mitten im Chaos ändern sich die Spielregeln und bringen alles durcheinander.