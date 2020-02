Realme X50 Pro 5G: Neues Handy-Flaggschiff bläst zum Angriff

Schon Anfang Januar hatte Realme mit dem Realme X50 5G ein Smartphone auf den Markt gebracht, das zu einem erschwinglichen Preis die 5G-Nutzung möglich macht. Herzstück: der Qualcomm Snapdragon 765G. Jetzt geht Realme aber noch einen Schritt weiter.

Mit dem wahlweise in Grün und Rot erhältlichen Realme X50 Pro 5G bekommst du noch einmal deutlich mehr Prozessor-Leistung. Denn für den Antrieb dieses Smartphones sorgt der Qualcomm Snapdragon 865, der schnellste Qualcomm-Prozessor, den es gegenwärtig gibt. In der Spitze wird eine Taktrate von 2,84 GHz erreicht. Abseits von 5G- und LTE-Netzen kannst du auf schnelle Dual-Band-WLAN-Verbindungen per Wifi6 setzen.

Wichtig ist es Realme auch zu betonen, dass das X50 Pro 5G mit einer besonderen Schnellladetechnologie (65W SuperDart) ausgestattet ist. Um den 4.200 mAh großen Akku von 0 auf 100 Prozent zu laden, bedarf es nur 35 Minuten, verspricht der Hersteller.

Die Menünavigation erfolgt über ein 6,44 Zoll großes Super AMOLED Display aus dem Hause Samsung mit integriertem Fingerabdrucksensor und 90-Hertz-Bildwiederholrate. Es bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln und ist in der linken oberen Ecke von zwei Kameras unterbrochen. Sie lösen mit 32 beziehungsweise 8 Megapixeln auf und liefern nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos einen Bookeh-Effekt, optische Bildstabilisierung und eine Zeitlupenfunktion.

Auf der Rückseite kannst du bei Nutzung des Realme X50 Pro 5G auf gleich vier Kameras zählen. Neben einer Hauptkamera von Sony (64 Megapixel) steht dir auch ein Teleobjektiv (12 Megapixel), ein Weitwinkel- und Makro-Objektiv (8 Megapixel) sowie eine Schwarz-Weiß-Kamera für Portrait-Aufnahmen zur Verfügung. Ein 20-facher Hybrid-Zoom sorgt dafür, dass du auch weiter entfernte Dinge gut fotografieren kannst, verspricht der Hersteller.

Our four rear cameras include novelties. With our acclaimed 64MP sensor and Telephoto, we've enhanced the ultra-wide-angle camera, it includes the ability to take pictures in macro mode, allowing us to add a Black and White sensor for portrait mode. #realmeX50ProLaunch pic.twitter.com/JOJZFzKQ15