PS5 Mobile? Sony arbeitet an Switch-Konkurrent

Leistungsstarke Konsolen im Handheld-Format erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Den neuerlichen Trend hatte Nintendo mit seiner Switch initiiert, die seit 2017 fast 150 Millionen Käufer fand. Valve griff die Idee auf und zeigte mit dem Steam Deck, dass auch anspruchsvolle Spiele auf einer mobilen Spielkonsole Spaß machen. Schließlich folgten Hersteller wie ASUS, Lenovo oder MSI mit Handhelds für Spiele unter Windows.

Eigentlich fehlt in diesem Reigen nur noch ein Hersteller: Sony. Zuletzt versuchten sich die Japaner mit der PlayStation Vita an einer mobilen Konsole, die von 2011 bis 2019 produziert wurde. Mit rund 16 Millionen Verkäufen gilt sie allerdings als Flop.

Playstation Portal als Vorlage für mobile Konsole?

Von diesem scheint sich der Hersteller jedoch erholt zu haben. Nach Informationen des Nachrichtendienst Bloomberg, arbeiten die Entwickler von Sony an einer tragbaren Konsole, die kompatibel zu den Spielen der aktuellen PlayStation-5-Generation sein soll. Die Basis soll dabei die seit 2023 angebotene PlayStation Portal Remote Player liefern, die jedoch keine Konsole im eigentlichen Sinne ist. Der Namenszusatz deutet es an: Es handelt sich um eine Erweiterung für die PS 5, denn die Spiele der Konsole werden über das heimische WLAN auf die PlayStation Portal gestreamt. Sie sorgt also beim Daddeln für mehr Bewegungsfreiheit in den heimischen vier Wänden.

Zu den technischen Einzelheiten wurden bisher keine Details bekannt. Naheliegend ist jedoch, dass der Prozessor einmal mehr von AMD stammen wird. Der Hersteller lieferte bereits den Chip für die Playstation 4 und ist auch bei den Modellen der fünften Playstation-Generation der Prozessor-Lieferant. Gerüchteweise soll auch für die kommende Version auf einen AMD-Chip zurückgegriffen werden. Außerdem soll AMD aktuell an einem SoC mit einer Strukturbreite von 3 nm arbeiten, das speziell für den Einsatz in mobilen Geräten gedacht ist und 2026 auf den Markt kommen soll.

Und ganz so eilig scheint es Sony dem Bericht zufolge auch nicht zu haben. Die Entwicklung der mobilen PlayStation-Konsole soll sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Es wird nicht davon ausgegangen, dass sie noch im kommenden Jahr vorgestellt wird. Manches dürfte auch von den Wegen abhängen, die die Konkurrenz einschlägt. Es wird gemeinhin erwartet, dass Nintendo den Nachfolger der Switch bereits Anfang 2025 vorstellt. Und auch Microsoft soll an einer mobilen Konsole für sein Xbox-Ökosystem arbeiten.