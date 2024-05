Probleme bei den Reparaturen: Hat Apple sich verzockt?

Ein kaputtes Display oder ein verschlissener Akku sind ärgerlich, doch Abhilfe ist für Apple-Kunden einfach. Über die Support-App kann ein Termin in einem Reparaturshop in der Region gebucht werden und ein bis zwei Stunden später ist das Telefon wieder wie neu. Bis jetzt.

Insolvenz könnte für Probleme bei der Reparatur sorgen

Bei den Reparaturshops handelt es sich nicht nur um Apples eigene Stores. Davon gibt es nur 16 Stück in Deutschland, die sich fast ausschließlich in Großstädten befinden. Stattdessen arbeitet Apple mit zertifizierten Partner-Shops zusammen. Diese erhalten Original-Ersatzteile und zertifiziertes Werkzeug. Zudem erhalten die Mitarbeiter Schulungen direkt durch Apple. Bei diesen Unternehmen handelt es sich um Händler wie Cyperport, Compustore oder Gravis.

Mit 38 Filialen ist Gravis einer der größten Service-Anbieter für Apple. Zumindest bis jetzt. So musste das Unternehmen Anfang des Jahres Insolvenz anmelden und wird bereits in wenigen Tagen die ersten Filialen schließen. Bis Ende des Jahres werden alle Filialen verschwunden sein. Und damit auch eine Vielzahl an Reparatur-Möglichkeiten für Apple-Kunden.

„Wer soll das auffangen?“

Wir haben mit den Mitarbeitern von Gravis in Bonn gesprochen. In der Filiale wurden nach eigenen Angaben bis zu 60 Reparaturen pro Tag durchgeführt. Mit der Schließung von Gravis ist Compustore die einzige Alternative für Kunden in Bonn. Der nächste Apple-Store befindet sich in der Kölner Innenstadt, rund 40 Minuten mit dem Auto entfernt.

Der Compustore ist jedoch deutlich kleiner als Gravis und schaffe nur rund 60 Reparaturen pro Woche. Schon jetzt sind hier die Reparaturtermine knapp. So sind nur noch vereinzelt Termine um die Mittagszeit erhältlich.

Alternativen für Apple-Kunden

Wer keinen passenden Termin vor Ort findet, muss teils lange Fahrtzeiten bis zum Apple Store in der nächsten Großstadt in Kauf nehmen. Doch auch dort dürfte sich die gestiegene Nachfrage bemerkbar machen. Alternativ kann man das Smartphone oder Laptop auch bei Apple einschicken. Hierbei fallen jedoch nicht nur Versandkosten an, sondern man muss auch mehrere Tage auf sein iPhone verzichten.

Eine weitere Alternative stellen MediaMarkt und Saturn dar. Bei den beiden Elektronikmärkten bekommen die Mitarbeiter ebenfalls Schulungen durch Apple und verwenden ausschließlich Originalteile. Jedoch bietet nicht jeder Store eine Sofortreparatur vor Ort an. Bei vielen Märkten muss das Smartphone für einige Tage in die Zentralwerkstatt. Zudem ist es nicht möglich, online einen Termin für die Reparatur zu buchen.

Von Reparatur-Anbietern, die keine von Apple autorisierten Serviceanbieter sind, würden wir hingegen abraten. So werden hier keine Original-Ersatzteile verwendet, was in der Software zu Problemen führen kann. Auch ist nicht sichergestellt, dass nach einer Reparatur die Wasserdichtigkeit der Geräte erhalten bleibt.